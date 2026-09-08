Becan a 30 expedientes brillantes de Marbella para estudiar en la UMA: "Sois los líderes del mañana"

El acto de entrega de las becas. Grupo Alfil

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Las claves Generado con IA Treinta alumnos de Marbella han recibido las Becas Francisco Gómez Reyes por su destacado expediente académico y deportivo. Las becas, otorgadas por el grupo Alfil, permiten a jóvenes empadronados en Marbella estudiar en la Universidad de Málaga. Cada beca ofrece hasta 1.800 euros de descuento en la residencia universitaria de Alfil en Teatinos. Más de 700 estudiantes se han beneficiado de estas becas desde su creación, con una inversión superior al millón de euros.

Un total de 30 alumnos han recibido las Becas Francisco Gómez Reyes por su brillante expediente académico y deportivo que entrega cada año el grupo marbellí Alfil.

La beca es para estudiantes empadronados en Marbella y pretende ayudar a jóvenes a cursar sus estudios en la Universidad de Málaga.

Ofrecen un importe de hasta 1.800 euros, que supone un descuento en la cuota de alojamiento en la residencia universitaria que Alfil tiene en Teatinos.

Llevan el nombre del fundador del Grupo Alfil, Francisco Gómez Reyes.

Su hijo Francisco Gómez Palma, presidente y CEO de la empresa, afirma que "fue un hombre a quien con once años la guerra civil le arrebató la posibilidad de estudiar, pero esa inquietud por conocer y aprender siempre la mantuvo intacta. A los pocos años de la apertura de la Residencia Universitaria, planteó crear estas becas y tenía muy claro que se entregarían solo a quienes se esforzasen”.

Gómez ha mostrado su apoyo a “los líderes del mañana”, aunque también les ha pedido que se lo pasen bien.

“Probablemente es la etapa más bonita de la vida y este mensaje de disciplina no debe condicionar en absoluto que la disfrutéis. Estudiad, sí, pero cuando toque salir y hacer amigos, aprovechad al máximo”, expuso.

Desde la creación de estas becas se han beneficiado a más de 700 estudiantes con un importe superior al millón de euros.