Lidl abre un supermercado en San Pedro Alcántara: 6,5 millones de inversión y 26 empleos

El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García Ruiz, en el nuevo establecimiento junto a Sophie Chatel, directora regional de Lidl en Andalucía (zona Málaga).

La cadena de supermercados Lidl ha abierto este viernes un establecimiento en San Pedro Alcántara, concretamente en la calle Araucaria, que ha supuesto una inversión de 6,5 millones de euros y la creación de 26 empleos.

Es el tercer supermercado que esta firma tiene en Marbella. En total, en la provincia de Málaga tiene 35 tiendas con 950 trabajadores.

El súper de San Pedro tiene 1.500 metros cuadrados, un aparcamiento de 96 plazas -con tres puntos de recarga para coches eléctricos- y 535 metros cuadrados de paneles solares en el techo.

Abren de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 y es el octavo supermercado que abre Lidl en los últimos cinco años en la provincia (5 en Málaga capital, uno en Benalmádena, otro en Alhaurín de la Torre y este de San Pedro).

Sophie Chatel y Javier García.

Desde Lidl aportan datos curiosos. Afirman que, según un estudio realizado por PwC, su impacto económico en la provincia es de 373 millones de euros anuales teniendo en cuenta el empleo generado, las ventas, los proveedores, etcétera.

Málaga es la tercera provincia de España donde Lidl tiene más trabajadores, por detrás de Barcelona y Madrid.

En Andalucía, en total, tiene 140 supermercados y 4.100 trabajadores, con una contribución económica, según ese informe, de 2.020 millones de euros.