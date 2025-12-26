Milagro navideño: policías salvan la vida de un niño de dos años que no respondía a estímulos en Marbella

Las claves nuevo Generado con IA Agentes de la Policía Nacional salvaron la vida de un niño de dos años que llegó inconsciente y sin respiración a la comisaría de San Pedro Alcántara, en Marbella. El menor fue atendido de inmediato por los policías, quienes realizaron maniobras de reanimación hasta que expulsó la mucosidad que le obstruía las vías respiratorias y comenzó a respirar. Tras ser estabilizado, el niño fue trasladado al hospital, donde evolucionó favorablemente y recibió el alta médica. Días después, el pequeño y sus padres acudieron a la comisaría para agradecer personalmente la rápida actuación de los agentes.

Milagro de Navidad en Marbella. Agentes de la Policía Nacional lograron salvar la vida de un niño de dos años que llegó inconsciente y sin respiración a las dependencias policiales de San Pedro Alcántara, en Marbella, después de que sus padres pidieran ayuda de manera desesperada en la comisaría mamrbellí.

El suceso se produjo cuando la jornada transcurría con normalidad en la comisaría, donde funcionan, entre otros servicios, las oficinas de denuncias y de expedición de DNI y pasaportes. Un agente que prestaba servicio de seguridad fue alertado por un ciudadano de que, a pocos metros del edificio, unos padres solicitaban auxilio urgente porque su hijo no reaccionaba a estímulos.

El policía acudió de inmediato y comprobó que el menor se encontraba rígido, pálido, inconsciente y sin respiración. Los progenitores pusieron al niño en sus manos y, sin perder tiempo, el agente entró en las dependencias policiales para pedir apoyo y asistencia sanitaria, contando con la colaboración de otro compañero.

Tras valorar la situación, el agente inició maniobras de reanimación mediante golpes y sacudidas que resultaron decisivas. El niño expulsó una abundante mucosidad que le estaba obstruyendo las vías respiratorias y comenzó a respirar por sí mismo, recuperando poco después la conciencia.

Una vez estabilizado, el menor fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado en ambulancia a un hospital, donde evolucionó favorablemente y recibió el alta médica.

Días después, el pequeño y sus padres regresaron a la Comisaría de San Pedro Alcántara para agradecer personalmente a los agentes su rápida intervención, clave para salvar la vida del niño.