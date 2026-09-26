7,7 millones y 175 habitaciones: Málaga da luz verde a un nuevo hotel en Carretera de Cádiz

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha concedido licencia para construir un hotel de 175 habitaciones y capacidad para 350 personas en Carretera de Cádiz. El proyecto, promovido por Hiria Espazio Urbano S.L., supone una inversión de 7,7 millones de euros e incluye 35 plazas de aparcamiento y piscina en la cubierta. El hotel, clasificado como tres estrellas, ocupará una parcela de uso residencial, donde la normativa permite el uso hotelero como compatible. El edificio tendrá una altura máxima de 38,80 metros, condicionada por la proximidad al aeropuerto y la autorización de la AESA.

Málaga sigue sumando nuevos proyectos hoteleros y uno de los próximos en tomar forma se levantará en el entorno de Carretera de Cádiz. El Ayuntamiento acaba de conceder licencia para construir un hotel de 175 habitaciones y capacidad para 350 personas en una parcela de 948,97 metros cuadrados situada en la avenida de la Paloma número 44, esquina con las calles Cedrón y Juan Parras.

El proyecto, promovido por Hiria Espazio Urbano S.L., contempla una inversión de 7.724.975,63 euros y plantea un edificio hotelero con 35 plazas de aparcamiento distribuidas en dos plantas de sótano, además de una piscina colectiva en la cubierta.

El futuro establecimiento ha sido clasificado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía como hotel de tres estrellas, modalidad ciudad, con 175 unidades de alojamiento: 174 habitaciones dobles y una junior suite. La capacidad total autorizada en la clasificación turística alcanza las 350 plazas.

La licencia urbanística llega después de un proceso de tramitación iniciado en agosto de 2025 y que ha requerido distintos ajustes del proyecto. Entre ellos, la adecuación de elementos previstos en la cubierta y la justificación del cómputo de edificabilidad y ocupación de estas instalaciones.

Un hotel sobre suelo residencial

Uno de los aspectos urbanísticos más llamativos de la operación es que la parcela no está calificada específicamente como hotelera. El PGOU de Málaga la clasifica como suelo urbano de uso residencial y con calificación MC, aunque la normativa permite en este ámbito el uso hotelero como compatible y alternativo al residencial.

El informe técnico municipal explica precisamente que el proyecto plantea una edificación destinada íntegramente a uso hotelero, considerado un uso terciario permitido por la ordenación urbanística aplicable. Para este tipo de actuaciones, además, la normativa municipal exige contar con la correspondiente clasificación o informe favorable del organismo autonómico competente en materia de Turismo.

Ese trámite quedó resuelto el pasado 22 de mayo, cuando la Consejería de Turismo clasificó el establecimiento como hotel de tres estrellas y fijó su capacidad en 175 unidades de alojamiento.

La parcela se encuentra en la confluencia de tres calles y está sometida a unas condiciones específicas de altura y profundidad edificatoria por su condición de solar en esquina.

El proyecto contempla 7.119,93 metros cuadrados a efectos del cálculo de la tasa correspondiente a la edificación hotelera.

El edificio dispondrá de 35 plazas de aparcamiento en dos plantas subterráneas. El proyecto incorpora en estos sótanos, además de los estacionamientos obligatorios, distintas dependencias vinculadas al funcionamiento del establecimiento.

El aeropuerto condiciona las alturas

La ubicación del futuro hotel, dentro del área afectada por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga, también ha obligado a contar con autorización específica de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

El acuerdo, fechado el 4 de septiembre de 2025, permite una altura máxima de 38,80 metros para el edificio. También fija límites para los medios auxiliares durante la construcción: 43,10 metros para la grúa torre y 46,10 metros para una grúa móvil, incluyendo todos sus elementos.

El Ayuntamiento advierte expresamente de que la licencia de obras no autoriza por sí misma la instalación de la grúa ni la ocupación de la vía pública, por lo que deberán obtenerse los permisos correspondientes cuando sean necesarios.

Aunque la licencia ya ha sido concedida, el proyecto no puede comenzar inmediatamente. La eficacia de la autorización queda condicionada a la presentación del proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y salud y los certificados de intervención de los técnicos responsables de la obra.

Además, el expediente queda pendiente del informe favorable del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, requisito necesario antes de que pueda producirse el inicio efectivo de los trabajos.

El promotor dispone de seis meses para cumplir las condiciones necesarias para activar la licencia. Una vez habilitado el inicio, el plazo previsto para ejecutar las obras es de 36 meses.

La licencia ampara exclusivamente la obra civil. Una vez terminado el edificio, será necesario tramitar la declaración responsable de primera ocupación y utilización y, antes de comenzar la actividad hotelera, realizar la correspondiente comunicación de inicio ante el Servicio de Apertura, además de cumplir las autorizaciones sectoriales que resulten exigibles.