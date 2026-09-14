Ya es oficial: Málaga abre el plazo para solicitar las ayudas de 2 millones para instalar ascensores

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo de 60 días para solicitar ayudas destinadas a instalar o mejorar ascensores en edificios. La convocatoria cuenta con una dotación de 2 millones de euros e incluye cuatro modalidades de subvenciones, cubriendo hasta el 90% del presupuesto y un máximo de 120.000 euros por edificio. Las ayudas están dirigidas a comunidades de propietarios, arrendatarios, usufructuarios y organizaciones sin ánimo de lucro en edificios con más de 30 años y más de dos plantas. Desde 2016, el programa municipal ha financiado la instalación de 231 ascensores, beneficiando a 3.684 familias y movilizando una inversión total de 22 millones de euros.

El Ayuntamiento de Málaga abre oficialmente el plazo para que las comunidades de propietarios y otras entidades soliciten las ayudas municipales destinadas a mejorar la accesibilidad de los edificios.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes la sexta convocatoria de subvenciones del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana (IMV), con una dotación total de 2 millones de euros para los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029.

La publicación del anuncio permite poner en marcha el periodo de presentación de solicitudes, que se prolongará durante 60 días naturales desde este martes.

El programa contempla la instalación de ascensores en edificios residenciales, la mejora de la accesibilidad en inmuebles que ya cuentan con elevador y la sustitución de ascensores antiguos. También incluye actuaciones en equipamientos privados cuyo uso se atribuya a organizaciones sin ánimo de lucro.

La convocatoria, que corresponde a la línea especial de rehabilitación, tiene como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad y la autonomía de las personas que residen en edificios con carencias de accesibilidad, especialmente mayores y personas con movilidad reducida.

Cuatro modalidades de ayudas

La primera modalidad está destinada a la implantación de ascensores y mejoras de accesibilidad en edificios de viviendas plurifamiliares. La segunda contempla esas mismas actuaciones en edificios de equipamiento privado cuyo uso se atribuya a organizaciones sin ánimo de lucro.

En ambos casos, las subvenciones podrán cubrir entre el 75% y el 90% del presupuesto, con un máximo de 120.000 euros por edificio. La tercera modalidad se dirige a la mejora de la accesibilidad en las zonas comunes de edificios residenciales que ya disponen de ascensor, con ayudas de entre el 75% y el 90% y un límite de 30.000 euros.

La cuarta línea contempla la sustitución de ascensores en edificios de viviendas plurifamiliares. En este supuesto, la subvención oscila entre el 25% y el 50% del presupuesto, con un tope de 50.000 euros.

Más de 3.600 familias beneficiadas

La nueva convocatoria da continuidad al programa municipal que el Ayuntamiento de Málaga puso en marcha en 2016. Según los datos facilitados por el Consistorio, desde entonces el IMV ha impulsado la instalación de 231 ascensores, con 3.684 familias beneficiarias y una inversión total movilizada de 22 millones de euros.

El Ayuntamiento ha señalado que buena parte del parque de viviendas colectivas de la ciudad fue construido antes de los años setenta y carece de elementos mecánicos para salvar desniveles. Las ayudas buscan facilitar la autonomía de los residentes y mejorar las condiciones de accesibilidad de estos inmuebles.

En la última convocatoria resuelta, un total de 553 familias de 37 edificios resultaron beneficiarias de las subvenciones.

Quién puede solicitar las ayudas

La convocatoria contempla como beneficiarias a las comunidades de propietarios de inmuebles situados en Málaga, así como a arrendatarios y usufructuarios debidamente autorizados por la propiedad, siempre que el uso del edificio sea el de residencia habitual y permanente. También podrán acceder las organizaciones sin ánimo de lucro.

Para optar a las ayudas, los edificios residenciales deben tener una antigüedad superior a 30 años y contar con más de dos plantas, salvo las excepciones específicas previstas para las modalidades C y D. El procedimiento de concesión será de concurrencia competitiva y valorará especialmente la presencia de residentes mayores de 65 años, personas con discapacidad o movilidad reducida y personas en situación de dependencia.