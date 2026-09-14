Dos menores de edad, detenidos por apuñalar a otro adolescente de 16 años junto a Gibralfaro, en Málaga capital

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Las claves Generado con IA Dos menores de 17 años han sido detenidos por apuñalar a un adolescente de 16 años en el Parque Pinosol de Málaga, junto a Gibralfaro. El ataque ocurrió a las 3:40 de la madrugada del domingo, cuando sorprendieron a la víctima por la espalda. La puñalada fue en la zona de las vértebras, considerada delicada, y la Policía Nacional investiga los hechos. No se descarta que el apuñalamiento esté relacionado con un robo con violencia, según fuentes policiales.

Dos chicos de 17 años han sido detenidos por su presunta relación con el apuñalamiento de otro menor, de 16 años, en el Parque Pinosol de Málaga, junto a Gibralfaro.

Los hechos ocurrieron a las 3.40 horas de este domingo, cuando sorprendieron al otro joven por la espalda.

Hasta el momento no han trascendido detalles sobre la evolución del estado de salud del menor. Si bien, fuentes consultadas han explicado que la puñalada fue en la zona de las vértebras, muy delicada.

El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que indaga el asunto en aras de esclarecer las causas que rodean el incidente. No se descarta que pudiera tratarse de un robo con violencia, según las fuentes consultadas.