Así quiere Málaga evitar inundaciones y vertidos al mar: 49,5 millones para mejorar su red de saneamiento

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Las claves Generado con IA Málaga invertirá 49,5 millones de euros para mejorar su red de saneamiento y reducir riesgos de inundaciones y vertidos al mar. El 58% del suelo consolidado de Málaga cuenta con sistema separativo, superior a otras grandes ciudades españolas. El plan de inversiones prevé más de 130 obras hidráulicas en la ciudad entre 2024 y 2029, superando los 100 millones de euros. Las actuaciones incluyen separación de redes, mejora del transporte y tratamiento de pluviales y optimización de la evacuación al mar.

Aumentar la capacidad de drenaje de la ciudad, extender la separación de redes y reducir los alivios al mar ante episodios de lluvias intensas son algunas de las estrategias que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) va a seguir los próximos años.

Hasta ahora, dentro del marco del plan de inversiones de infraestructuras hidráulicas 2024-2029, Emasa ha ejecutado o tiene en marcha actualmente una veintena de obras para continuar disminuyendo el riesgo de inundaciones y mejorar la red de saneamiento por un importe de 19,8 millones de euros.

Además, en los próximos ejercicios está previsto impulsar otra veintena que elevarán la cuantía hasta los 49,5 millones de euros.

En este sentido, cabe recordar que el plan de inversiones contempla más de 130 obras de infraestructuras por más de 100 millones de euros para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad estructuradas en 16 grandes ámbitos, entre los que se encuentra el relativo a la mejora de la separación de redes de saneamiento y el drenaje de aguas pluviales de la ciudad.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal que desde hace años se viene desarrollando para potenciar la capacidad de respuesta de la ciudad ante lluvias torrenciales, según ha informado Penélope Gómez, concejala delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental.

Actualmente, el 58% de la superficie de suelo consolidado de Málaga cuenta con un sistema separativo, de forma que en caso de lluvias las aguas pluviales se evacúan sin mezclarse con las residuales.

Este porcentaje, que se sitúa muy por encima del resto de grandes ciudades españolas, se ha alcanzado como resultado tanto de la obligatoriedad de que todos los nuevos desarrollos urbanos deben ejecutarse con redes separativas establecida desde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1983, como a la continua inversión municipal en obras específicas en zonas ya urbanizadas.

Entre las zonas con redes separativas, destacan los distritos de Teatinos y Churriana, la franja litoral de Carretera de Cádiz, el sector más occidental de Cruz del Humilladero o el arco norte del distrito Este.

Además, hay otro 17% de la ciudad donde, pese a que la mayor parte del agua de lluvia va a parar a las redes de pluviales (Guadalmar, Puerto de la Torre, Ciudad Jardín, Limonar, Miraflores del Palo, Cerrado de Calderón) en Emasa se considera mixto porque todavía quedan algunos sectores con tuberías unitarias.

El 24% restante corresponde a los sistemas más antiguos de la ciudad, que abarcan fundamentalmente los distritos Centro, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz, que es donde siguen predominando sistemas unitarios en los que las aguas pluviales confluyen en la red de saneamiento que conducen las aguas residuales hasta las depuradoras.

En tiempo seco, su funcionamiento equivale al de una red separativa, pues todo el caudal se envía a depuración; pero en episodios de lluvias torrenciales el caudal se multiplica, superando la capacidad de tratamiento, de ahí se produzcan alivios puntuales para evacuar las aguas pluviales mezcladas con una fracción de residuales hacia cauces y el mar para evitar posibles inundaciones en distintos puntos de la ciudad, tal y como ocurrió la madrugada del 15 de agosto, cuando se registraron 14 litros/m2 en una hora, que aportaron a la red unitaria un caudal punta de entre 150.000 y 200.000 metros cúbicos en una hora.

A modo de referencia, con las lluvias que estadísticamente hay en Málaga, la ciudad tiene que estar preparada para gestionar 15,5 litros por metro cuadrado en 24 horas.

En este sentido, cabe remarcar que este vertido, conocido técnicamente como desbordamiento del sistema de saneamiento en episodios de lluvia, está previsto en el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo Terrestre de Andalucía (artículo 48 del Decreto 109/2015), ya que técnicamente no se considera un fallo del sistema, sino una respuesta a la función prioritaria de la red en momentos de lluvias, que es evacuar las aguas pluviales y evitar inundaciones.

Para seguir avanzando en esta línea, el plan de inversiones de Emasa incluye una batería de actuaciones en distintas fases (ejecutadas, en ejecución y planificadas) valoradas en un total de 49,5 millones de euros y que, entre sus objetivos, incluyen separación de redes (22,4 millones), mejora del transporte de pluviales a la estación depuradora (13,06 millones), tratamiento de desbordamiento por lluvia (12,08 millones) y mejora de la evacuación de los desbordamientos al mar (1,9 millones).