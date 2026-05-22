Apuñalan a un hombre en el brazo para robarle el patinete en Málaga capital

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 27 años fue detenido en Málaga por apuñalar a otro para robarle el patinete. La víctima sufrió una herida en el brazo y necesitó doce puntos de sutura tras ser atendida en el hospital. El agresor huyó dejando un cuchillo y unas muletas, pero fue identificado por la víctima y arrestado horas después. El juez decretó el ingreso en prisión del detenido tras pasar a disposición judicial.

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 27 años acusado de atacar con un cuchillo a otra persona para arrebatarle el patinete en el que se desplazaba. La víctima resultó herida en un brazo y tuvo que ser trasladada al hospital, donde los médicos necesitaron doce puntos de sutura para cerrarle la herida. El presunto agresor, que huyó dejando atrás el arma y unas muletas, acabó entre rejas pocas horas después por orden judicial.

Todo arrancó a primera hora de la mañana, cuando la Sala 091 alertó al Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de que en su demarcación acababa de producirse un episodio violento con arma blanca. Un hombre había agredido a otro con la intención de quitarle el patinete y le había causado una herida considerable en el brazo durante el forcejeo.

Dada la gravedad de lo ocurrido, los investigadores se desplazaron al lugar junto a los agentes uniformados, que atendieron a la víctima en un primer momento y la acompañaron después al hospital. Allí los facultativos confirmaron que la lesión requería doce puntos de sutura.

Mientras tanto, en el escenario del ataque, los agentes se encontraron con dos piezas clave: un cuchillo de cocina de mango negro y unas muletas que el asaltante había abandonado durante la huida. Ambos objetos fueron intervenidos como prueba. Con los datos que la víctima pudo aportar pese al susto y a la herida, los investigadores empezaron a tirar del hilo de inmediato. En un reconocimiento fotográfico posterior, el herido señaló al sospechoso sin titubear.

A partir de ese momento la maquinaria policial se centró en localizarlo. Se montó un dispositivo de búsqueda en las zonas que el sospechoso solía frecuentar y, esa misma mañana, los agentes consiguieron darle alcance y detenerlo. Una vez concluida la investigación, el arrestado pasó a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión.