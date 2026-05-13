La 'fábrica' de apartamentos turísticos no frena en Málaga: luz verde a 81 alojamientos en Carretera de Cádiz

Vista de la parcela sobre la que se proyecta el nuevo edificio de apartamentos turísticos. Google Earth

Las claves

Las claves Generado con IA Moregal Residences construirá un edificio con 81 apartamentos turísticos en la calle Paul Dukas, en Carretera de Cádiz, Málaga. El proyecto cuenta con diseño del prestigioso estudio Ortiz León Arquitectos e incluye piscina en la cubierta y dos plantas de sótano con 20 plazas de aparcamiento. La inversión prevista es de 6,84 millones de euros y la capacidad máxima será de 162 plazas de alojamiento. La iniciativa ha superado todos los trámites sectoriales, incluyendo los informes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Consejería de Turismo.

La fábrica de edificios de apartamentos turísticos sigue a pleno rendimiento en Málaga capital.

Y pese a que el interés de los inversores inmobiliarios parece focalizado principalmente en el Centro histórico y, de manera creciente, en La Trinidad, hay operaciones de gran impacto que toman forma lejos de las fronteras del casco antiguo.

Es el caso del proyecto impulsado por la empresa Moregal Residences, vinculada a la familia Nieto, en Carretera de Cádiz.

La firma dispone desde finales del pasado mes de febrero de licencia para levantar un edificio de 81 apartamentos turísticos en la calle Paul Dukas. Una de las particularidades de la operación es que lleva la firma del estudio Ortiz León Arquitectos, uno de los despachos más prestigiosos del país.

De acuerdo con el expediente, consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, el proyecto contempla la ejecución de un inmueble de planta baja más seis alturas (PB+6), con dos plantas de sótano destinadas a aparcamientos —20 plazas en total— y una piscina colectiva situada en la cubierta del edificio.

Según la resolución, tendrá capacidad máxima para 162 plazas de alojamiento.

La actuación se levantará sobre una parcela de unos 615 metros cuadrados situada en los antiguos terrenos de la unidad de ejecución conocida como “Óxido Rojo”, en un entorno que en los últimos años viene concentrando una intensa transformación urbanística y residencial.

Un proyecto de casi siete millones de euros

La inversión prevista para la construcción asciende a 6,84 millones de euros, de acuerdo con el presupuesto de ejecución material recogido en el expediente municipal.

La iniciativa ha ido superando durante los últimos meses todos los trámites sectoriales necesarios para obtener la licencia. Entre ellos, destacan los informes favorables emitidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el Servicio de Extinción de Incendios, la Consejería de Turismo y el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.

Precisamente, AESA autorizó el proyecto al encontrarse afectado por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, fijando una altura máxima permitida de 37,46 metros para el edificio.

La Consejería de Turismo, por su parte, clasifica el futuro establecimiento como alojamiento turístico en modalidad ciudad y categoría de una llave. El complejo estará integrado por 80 estudios y un apartamento de un dormitorio doble.

El diseño inicial tuvo que ser ajustado durante la tramitación administrativa para corregir determinados elementos previstos en cubierta y adaptar parte de la distribución interior a las exigencias técnicas en materia de incendios y ventilación.

Aunque la licencia ha sido concedida, la eficacia del permiso queda condicionada a la presentación del proyecto de ejecución definitivo y de diversa documentación técnica complementaria antes del inicio de los trabajos.