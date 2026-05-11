El Gobierno oficializa el contrato de 168 millones para construir el centro IMEC en Málaga TechPark

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno oficializa el contrato de más de 168 millones de euros para construir el centro IMEC en Málaga TechPark. La obra principal, adjudicada a una UTE formada por OHL, Sando e Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, incluye una sala blanca de 2.000 m² y equipamiento avanzado para I+D en semiconductores. El Grupo Render Industrial ejecutará una central eléctrica para el centro por 4,9 millones de euros, asegurando el suministro energético. El centro IMEC, enfocado en el prototipado de chips de nueva generación, busca posicionar a España y Europa como líderes en tecnología de semiconductores y fortalecer la inversión en I+D regional.

Casi un mes después de que EL ESPAÑOL de Málaga adelantase la adjudicación de los trabajos de construcción del IMEC a una alianza empresarial integrada por OHL, Sando e Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, el Gobierno de España hace oficial la decisión.

De acuerdo con los datos aportados este lunes por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el contrato supera los 168 millones de euros. Se trata del paso clave para levantar el futuro centro puntero de semiconductores que se construirá en Málaga TechPark.

La licitación se divide en dos lotes. Por un lado, un contrato para la construcción de la sala blanca con la que contará el centro, adjudicada por 163,4 millones de euros (impuestos indirectos no incluidos) a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por OHL, Construcciones Sánchez Domínguez Sando e Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, S.A.

El segundo contrato es para la construcción de la central eléctrica que suministrará energía al centro y que se ha adjudicado por 4,9 millones de euros (impuestos indirectos no incluidos) al Grupo Render Industrial, S.L., han confirmado fuentes de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica.

Cabe recordar que el futuro centro gestionado por IMEC, líder en investigación en chips y semiconductores, se dedicará al prototipado de chips de nueva generación.

Se trata de una iniciativa estratégica para el fortalecimiento del ecosistema de semiconductores, al desarrollarse nuevos prototipos de microchips.

Su actividad buscará posicionar a España y Europa a la vanguardia de futuros procesos tecnológicos, con numerosas aplicaciones en ámbitos como la medicina, la fotónica, la cuántica y otras industrias transformadoras. El Gobierno de España ha comprometido 500 millones de euros para este proyecto, enmarcado en el Perte Chip.

La que será la primera instalación avanzada de I+D en semiconductores de 300 mm en España, incluirá hasta 2.000 metros cuadrados de sala blanca, más de 60 herramientas avanzadas de procesado, así como un amplio espacio de I+D y prototipado.

Todas las Administraciones han coincidido en destacar el potencial que supone este proyecto y que contribuirá a incrementar la inversión en I+D, el trabajo con el ecosistema de universidades, el apoyo a startups, los recursos financieros para las tecnologías profundas e impulso de los ecosistemas regionales de innovación.