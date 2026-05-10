El gran desarrollo de la milla de oro de Málaga, en venta: Ginkgo ultima una operación cercana a los 100 millones

Infografía del gran proyecto de La Térmica, en el litoral oeste de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El fondo de inversión Ginkgo está a punto de vender sus derechos urbanísticos en el desarrollo de La Térmica, en Málaga, por cerca de 100 millones de euros a la promotora vasca Naiz Homes. Naiz Homes, fundada en septiembre de 2024 y con una cartera de proyectos valorada en más de 600 millones de euros, liderará el desarrollo residencial de La Térmica. El sector de La Térmica contempla unas 400 viviendas de renta libre, 273 viviendas protegidas gestionadas por Amenábar, y parcelas municipales para hotel y oficinas. La inversión total prevista en el desarrollo de La Térmica oscila entre 400 y 450 millones de euros, sumando suelo, construcción y equipamientos.

La Térmica, la gran centralidad urbana que va a transformar el litoral oeste de Málaga, está a punto de protagonizar la mayor operación inmobiliaria de la década.

El fondo de inversión Ginkgo, que ha pilotado la regeneración de estos antiguos suelos industriales desde finales de 2017, ultima la venta de sus derechos urbanísticos —que representan la mayoría de la edificabilidad privada del sector— a la promotora vasca Naiz Homes, en una transacción cuya valoración se sitúa cerca de los 100 millones de euros.

La operación, que se espera quede formalizada en junio, es, sobre todo, una historia de éxito en la gestión de fondos. Cuando Ginkgo desembarcó en Málaga a finales de 2017, la situación del suelo era radicalmente distinta.

Entonces, el fondo desembolsó cerca de 33 millones de euros por la adquisición de la sociedad Nueva Marina Real Estate (NUMA) —propietaria de los aprovechamientos de Endesa y otros socios privados—. Una cifra a la que hay que incluir numerosos gastos acumulados en estos años.

Ocho años después, Ginkgo ha logrado desbloquear la burocracia, aprobar el proyecto de urbanización y obtener la licencia para las primeras 173 viviendas.

La elegida para tomar el relevo, tras filtrar a una treintena de inversores iniciales durante unos nueve meses, es Naiz Homes, una promotora de reciente creación —fundada en septiembre de 2024 por Salvador Urbistondo, Domingo Arotzarena y Enaut Saiz Zubeldia—, pero con un músculo financiero que la posiciona ya entre los gigantes del sector.

Con una cartera de proyectos valorada en más de 600 millones de euros a nivel nacional, su irrupción en Málaga busca liderar el desarrollo residencial de La Térmica. La promotora ya incluye en su web corporativa las recreaciones de La Térmica como uno de sus proyectos "estrella", junto a otras promociones en Teatinos, Mijas y Casares.

Otra imagen del futuro desarrollo residencial de La Térmica.

La salida de Ginkgo no altera la hoja de ruta técnica de un sector que incluye unas 400 viviendas de renta libre (a desarrollar por los socios privados) sobre un sector de casi 116.000 metros cuadrados de superficie:

Sector privado: Ginkgo, junto a sus socios minoritarios, ha cimentado el desarrollo de las viviendas libres.

VPO: El desarrollo de las 273 viviendas protegidas sigue bajo la gestión de la promotora Amenábar.

sigue bajo la gestión de la promotora Amenábar. Ayuntamiento: El Consistorio, como copropietario del suelo, prepara para este año la subasta de su propia parte: una parcela para un hotel (16,5 millones de precio de salida) y otra para oficinas (13,2 millones).

De acuerdo con los datos manejados hasta la fecha, la inversión total en todo el sector está entre los 400 y los 450 millones de euros, incluyendo el suelo y la construcción. Y ello incluye el residencial libre, los usos hotelero, comercial y de oficinas… Del montante completo, 325 millones corresponden a los promotores privados, ya que son ellos los que corren con todos los gastos de urbanización.