El sorprendente cambio en el censo electoral de Málaga de cara al 17 de mayo: menos sin estudios y más titulados

Las claves

Las claves Generado con IA El censo electoral de Málaga muestra una reducción significativa de electores sin estudios: 6.684 en 2024 frente a 15.489 en 2022. El número de posibles miembros de mesa electoral asciende a 353.922 personas, excluyendo a los mayores de 70 años. Crece el número de electores con bachillerato superior o equivalente: 198.821 en 2024 frente a 179.396 en 2022. El 17 de mayo se constituirán 634 mesas electorales en Málaga, reflejando los cambios demográficos y educativos en la ciudad.

Con la mirada puesta en el próximo 17 de mayo, fecha en la que los andaluces serán llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento andaluz, el Ayuntamiento de Málaga ha celebrado este martes el Pleno Extraordinario de Sorteo de Mesas Electorales.

La cita, de escaso interés por tratarse de un procedimiento reglado e informatizado, ha escondido, sin embargo, datos estadísticos que permiten confirmar la evidente evolución del censo de la capital de la Costa del Sol respecto a los comicios regionales de 2022.

Ha sido justamente el alcalde, Francisco de la Torre, quien, haciendo gala de una "curiosidad estadística insaciable", ha desglosado algunos de estos números.

Uno de los parámetros más destacados es la reducción del número de electores sin estudios, que quedan fuera del sorteo para formar parte de las mesas.

En esta convocatoria son 6.684 electores, frente a los 15.489 registrados en 2022. Esto supone 9.105 menos que en los anteriores comicios, un descenso que el regidor ha calificado de "satisfactorio".

Casi 354.000 posibles miembros de mesa

El número total de electores potenciales para formar parte de las mesas electorales se sitúa en 353.922 personas, tras excluir a los mayores de 70 años, que ascienden a 84.353 electores y quedan fuera del proceso.

Según los datos aportados, este ajuste supone un incremento respecto a 2022, cuando la cifra era inferior.

En palabras del regidor, este incremento puede deberse tanto a la llegada de población de fuera como al envejecimiento demográfico.

Otro de los indicadores relevantes es el aumento de los electores con mayor nivel formativo susceptibles de ser designados presidentes de mesa.

En esta convocatoria son 198.821 electores con bachillerato superior o equivalente, frente a los 179.396 de 2022, lo que supone un incremento de 19.425 personas.

634 mesas electorales en Málaga

El dispositivo electoral se completa con la constitución de 634 mesas electorales en el municipio de Málaga para la jornada del 17 de mayo, que movilizarán a miles de ciudadanos designados mediante sorteo.

Los datos reflejan una evolución del censo electoral en la ciudad, marcada por cambios demográficos, educativos y de estructura de edad, que influyen directamente en la configuración de las mesas electorales y en el perfil de los ciudadanos llamados a participar en el proceso.