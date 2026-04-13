Málaga desbloquea en Churriana una macrooperación de 2.900 viviendas tras años de atasco

Imagen de la ordenación de los terrenos de Rojas-Santa Tecla.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga desbloquea la macrooperación urbanística de Rojas-Santa Tecla en Churriana tras años de paralización administrativa. Se prevé la construcción de 2.900 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos en una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados. La Junta de Compensación ha subsanado los reparos jurídicos y técnicos, consolidando el parcelario y clarificando la propiedad del suelo. El proyecto garantiza la protección de suelos públicos y corrige la cartografía, asegurando que todo el sector quede bajo jurisdicción de Málaga.

La gigantesca operación urbanística planificada desde hace años en los terrenos de Rojas-Santa Tecla, en el distrito de Churriana, supera el último gran obstáculo que mantenía paralizada su impulso definitivo.

Tras años de atasco en los despachos, el Consejo de Urbanismo tiene previsto aprobar en su próxima sesión, que tendrá lugar este jueves, una operación jurídica complementaria clave.

Este trámite administrativo, que ya avanzó EL ESPAÑOL de Málaga a principios de año, surge como respuesta directa a la nota de calificación negativa emitida por el Registro de la Propiedad 10 de Málaga en julio de 2024. La misma suspendió la inscripción del proyecto de reparcelación por diversos defectos técnicos y jurídicos.

Con el nuevo documento, la Junta de Compensación subsana de forma pormenorizada cada uno de los reparos, permitiendo que el nuevo parcelario quede consolidado oficialmente.

Imagen de los terrenos de Rojas Santa Tecla, donde se proyecta una gran urbanización de casi 2.900 casas.

La importancia de este desbloqueo es mayúscula para el crecimiento de Málaga. El sector Rojas-Santa Tecla abarca una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, donde está prevista la construcción de 2.900 viviendas (tanto plurifamiliares como unifamiliares) y un campo de golf de 18 hoyos.

La operación jurídica complementaria no solo ajusta el diseño residencial, sino que organiza un complejo entramado de suelos.

Se ha procedido a la exclusión y blindaje del Dominio Público Hidráulico y la vía pecuaria "Cañada de Ceuta", que quedan clasificados como suelo rústico protegido fuera del proyecto lucrativo.

Uno de los puntos más delicados del expediente ha sido la coordinación geométrica de los terrenos. La documentación aprobada ahora por Urbanismo incorpora informes de validación gráfica para todas las fincas y, de forma significativa, corrige la cartografía catastral en el límite entre los términos municipales de Málaga y Torremolinos.

Este ajuste garantiza que la totalidad del sector se ubique de forma inequívoca dentro de la jurisdicción de la capital malagueña.

Además, el documento actualiza la realidad de la propiedad del suelo, reflejando cambios de titularidad producidos por herencias o compraventas recientes, incluyendo una adenda de última hora presentada el pasado 30 de marzo de 2026.

Hasta la fecha, la falta de inscripción registral mantenía al sector en un escenario de inseguridad jurídica que impedía la concesión de licencias de obra y la obtención de financiación bancaria.

El informe municipal acredita que se han gestionado las indemnizaciones correspondientes a los afectados, mediante pagos directos o consignaciones en la Caja General de Depósitos para aquellos propietarios que no comparecieron.