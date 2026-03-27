La Junta autoriza el traslado de la subestación de La Térmica, clave en el gran proyecto de la nueva Milla de Oro de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía autoriza el traslado de la subestación eléctrica de San Sebastián desde La Térmica a una nueva ubicación cerca del Palacio de Deportes Martín Carpena. Este traslado libera suelo clave para el desarrollo residencial, hotelero y de oficinas en el frente litoral occidental de Málaga, impulsando la transformación urbana en la zona. La nueva subestación tendrá un diseño avanzado de doble barra y tecnología SF6, garantizando la continuidad del suministro eléctrico durante el traslado escalonado. El proyecto contempla un plazo de tres años para completar la nueva infraestructura, condicionado a la finalización de las conexiones de alta tensión y el cumplimiento de requisitos urbanísticos y medioambientales.

La Junta de Andalucía ha dado luz verde administrativa al traslado de la subestación eléctrica de San Sebastián, actualmente ubicada en los antiguos suelos de La Térmica, a una nueva instalación interior de 66/20 kV en las proximidades del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. En concreto, a la calle Miguel Mérida Nicolich, en Málaga capital.

El movimiento libera un emplazamiento clave para el gran desarrollo residencial, hotelero y de oficinas proyectado en el frente litoral occidental, donde ya se acomete desde hace meses una transformación urbana de alto impacto junto al paseo marítimo Antonio Banderas.

​La resolución, firmada por la Delegación de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga y publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), otorga a Nueva Marina Real Estate SL la autorización administrativa previa y la de construcción de la nueva subestación, dentro del expediente AT‑18198.

La promotora es la responsable del proyecto Traslado Subestación San Sebastián, que contempla la ejecución de una subestación interior blindada con tecnología SF6 y esquema de doble barra tanto en 66 kV como en 20 kV.

​El traslado se enmarca en la operación urbanística de los suelos de la antigua central térmica, donde la presencia de la actual subestación suponía una servidumbre importante para el despliegue del nuevo tejido residencial y terciario.

La autorización facilita la reconfiguración de la infraestructura eléctrica de la zona, condición necesaria para compatibilizar el suministro con el desarrollo inmobiliario previsto en primera línea de costa.

​Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la aceptación de una excepción a las especificaciones técnicas particulares de Edistribución Redes Digitales SLU para subestaciones AT/MT (SRZ001).

Detalles

La Junta permite que las celdas de la nueva instalación sean de doble barra, con acople transversal, en lugar del esquema estándar de simple barra, al considerar justificado este diseño por razones de continuidad de suministro durante el traslado progresivo.

​Según la documentación aportada, Edistribución sostiene que resulta inviable trasladar de forma simultánea todos los elementos de la actual subestación San Sebastián manteniendo el servicio en la zona.

Por ello se ha diseñado un plan escalonado: primero se instalarán en Miguel Mérida Nicolich los elementos de maniobra de media tensión y un transformador, que entrarán en servicio para permitir el traspaso paulatino de las líneas de 20 kV y de dos transformadores 66/20 kV.

​Durante esta fase, la subestación coexistirá temporalmente en ambas ubicaciones, lo que obliga a replicar la configuración en doble barra e interconectar los embarrados de 20 kV para garantizar que no se produzcan interrupciones ni una merma en la calidad del suministro eléctrico. La Administración autonómica avala este planteamiento técnico como condición para viabilizar el traslado sin afectar a los abonados.

​La nueva subestación interior San Sebastián dispondrá en el parque de 66 kV de dos posiciones de salida de línea, tres posiciones de primario de transformador de potencia, una posición de acople transversal y otra de medida y puesta a tierra de barras.

En 20 kV se proyectan 18 posiciones de salida de línea, tres de secundario de transformador, varias de remonte, acoples transversales, servicios auxiliares, baterías de condensadores y medida de barras, apoyadas por un transformador de potencia de 40 MVA con regulación en carga.

Entre los sistemas auxiliares se incluyen transformadores de servicios de 20.000/420 V, equipos rectificador‑batería para corriente continua y armarios de distribución en alterna y continua, así como equipos de control, protección, telecomunicaciones y seguridad.

Toda la instalación se desarrollará en formato interior blindado con aislamiento en gas SF6, un estándar habitual en entornos urbanos densos donde se busca minimizar el impacto visual y la ocupación de suelo.

El plazo establecido para la puesta en marcha de la nueva infraestructura es de tres años a contar desde la fecha de la resolución, de 3 de marzo de 2026. La autorización se condiciona, además, a la finalización de las líneas de alta tensión de 66 kV (expediente AT‑18288) que conectarán la subestación con la red de distribución existente, así como al cumplimiento de todas las exigencias en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.