Localizan el cadáver de un hombre en la plaza Camas de Málaga capital
Fuentes policiales informan de que no se aprecian indicios de violencia en el cuerpo del hombre.
Más información: Amnistía Internacional pide investigar la muerte en Torremolinos de Haitam en una acción policial
Las claves
nuevo
Generado con IA
El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado este jueves en una plaza de la capital malagueña, según han confirmado fuentes policiales.
Así, estas fuentes han indicado que en principio no hay indicios de violencia en el cuerpo del hombre, que ha sido encontrado en un banco de la plaza de Camas.
Asimismo, han apuntado que, como ocurre en estos casos, se ha activado el protocolo correspondiente para el levantamiento del cadáver.