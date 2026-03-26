Patrulla de la Policía Nacional. Policía Nacional

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Málaga ciudad

Localizan el cadáver de un hombre en la plaza Camas de Málaga capital

Fuentes policiales informan de que no se aprecian indicios de violencia en el cuerpo del hombre.

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EP
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El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado en un banco de la plaza de Camas, en Málaga capital.

Fuentes policiales han confirmado que, en principio, no existen indicios de violencia en el cadáver.

Se ha activado el protocolo habitual para el levantamiento del cadáver tras el hallazgo.

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado este jueves en una plaza de la capital malagueña, según han confirmado fuentes policiales.

Así, estas fuentes han indicado que en principio no hay indicios de violencia en el cuerpo del hombre, que ha sido encontrado en un banco de la plaza de Camas.

Asimismo, han apuntado que, como ocurre en estos casos, se ha activado el protocolo correspondiente para el levantamiento del cadáver.