90 puestos ambulantes y 483 locales bajo control: así se ordena la Semana Santa en Málaga

La Semana Santa tiene que organizarse minuciosamente a pie de calle para garantizar la seguridad del malagueño, no solo gracias a los dispositivos de la Policía Local, Policía Nacional o Protección Civil; también en espacios como puestos ambulantes de comida para evitar intoxicaciones u otros inconvenientes. Además, desde el Ayuntamiento se vigila el uso de las terrazas, que deberán ser adaptadas a las necesidades de cada hermandad a lo largo del recorrido.

El Ayuntamiento de Málaga ha autorizado este año 90 puntos de venta ambulante que se repartirán, sobre todo, por el Centro Histórico, donde el bullicio procesional se mezcla con la oferta más tradicional.

Patatas asadas, limones cascarúos, golosinas, frutos secos, algodón de azúcar o palomitas volverán a formar parte del paisaje semanasantero que late estos días en Málaga. En paralelo, el Servicio de Sanidad y Consumo ha activado su operativo especial de seguridad alimentaria, que se desarrolla entre el 9 y el 27 de marzo. El objetivo es claro: garantizar que bares, puestos y restaurantes cumplen con la normativa, especialmente en higiene, manipulación y trazabilidad de los alimentos.

Terrazas y expositores también entran en el engranaje de la regulación. El área de Vía Pública, junto a la Policía Local, ha contactado con 483 establecimientos para advertirles de las limitaciones que afectarán a sus ocupaciones durante el paso de las cofradías.

En torno a un centenar de locales tendrá que retirar completamente mesas, sillas y expositores en determinados momentos, mientras que otros deberán reducirlos o adaptarlos según las necesidades del recorrido procesional.

El resto de establecimientos deberá ajustarse a las condiciones de su autorización, en un dispositivo que incluye controles específicos para evitar excesos de ocupación o instalaciones sin permiso.

A todo ello se suma la ampliación horaria habitual en estas fechas. Tras la petición de la Asociación de Hosteleros de Málaga, el Ayuntamiento permitirá cerrar hasta dos horas más tarde a los locales fuera de zonas acústicamente saturadas entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

En las áreas con limitaciones acústicas, como Centro, Teatinos o Carretera de Cádiz-Huelin, esa ampliación se aplicará entre el 1 y el 5 de abril, ajustando así la actividad hostelera a uno de los momentos de mayor afluencia del año.