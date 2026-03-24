90 puestos ambulantes y 483 locales bajo control: así se ordena la Semana Santa en Málaga
En torno a un centenar de locales tendrá que retirar completamente mesas, sillas y expositores en determinados momentos, mientras que otros deberán reducirlos o adaptarlos según las necesidades del recorrido procesional.
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Las claves
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El Ayuntamiento de Málaga ha autorizado 90 puestos de venta ambulante, principalmente en el Centro Histórico, durante la Semana Santa.
Se han contactado 483 establecimientos para advertirles de las limitaciones temporales en terrazas y expositores a lo largo de los recorridos procesionales.
Un centenar de locales deberá retirar o reducir mesas, sillas y expositores en ciertos momentos, mientras el resto debe respetar su autorización.
El horario de cierre de bares y restaurantes se amplía hasta dos horas fuera de zonas acústicamente saturadas, con ajustes específicos según la zona y la fecha.