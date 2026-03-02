La Málaga romana abre bajo el Museo Carmen Thyssen: aforo limitado, entradas desde 15 euros y realidad virtual

Las claves nuevo Generado con IA El Museo Carmen Thyssen Málaga inaugura un yacimiento romano visitable de 700 m², con acceso limitado y entradas desde 15 euros. Las visitas, en grupos de hasta 20 personas cada media hora, incluyen opciones de realidad virtual para grupos reducidos y visitas guiadas en español o inglés. El yacimiento documenta un barrio suburbano romano dedicado a la producción de salazones y manufacturas, con restos de domus, factorías, tiendas y el singular Ninfeo de los peces. El recorrido ofrece audiovisuales, audioguía, vídeos 360 y piezas arqueológicas restauradas, facilitando la comprensión del papel comercial de la antigua Malaca romana.

Con acceso limitado y reserva previa. Esa es una de las claves del nuevo yacimiento arqueológico del Museo Carmen Thyssen Málaga, que abre sus puertas este 3 de marzo convertido ya en un espacio visitable integrado en el recorrido del propio museo.

Por razones estrictas de conservación, las visitas se organizan en grupos de un máximo de 20 personas cada media hora, y es imprescindible seleccionar franja horaria en el momento de adquirir la entrada, ya sea a través de la web o en taquilla.

El precio de la entrada general, que incluye tanto el yacimiento como la visita al Museo Carmen Thyssen Málaga, es de 15 euros, mientras que la tarifa reducida se sitúa en 10 euros, además de contemplarse gratuidades para determinados colectivos.

Como ocurre con el resto del museo, los domingos a partir de las 16.00 horas el acceso es gratuito para todos los públicos, aunque manteniendo los límites de aforo establecidos. Desde que se activó la venta anticipada el pasado 10 de febrero, cerca de 300 personas han adquirido ya su entrada para conocer este enclave subterráneo.

Junto a la visita convencional, el museo ha puesto en marcha una experiencia guiada con realidad virtual, diseñada para grupos aún más reducidos, de un máximo de 10 personas.

En este caso, el precio asciende a 20 euros y las primeras sesiones programadas para marzo y abril ya están completas. También se ofrece la posibilidad de concertar visitas guiadas bajo demanda en español o en inglés.

Con este modelo de acceso controlado y una oferta que combina recorrido físico y reconstrucción virtual, el Museo Carmen Thyssen Málaga incorpora a su propuesta cultural un espacio arqueológico de alrededor de 700 metros cuadrados que documenta un amplio complejo suburbano, residencial y productivo de la Malaca romana desde el siglo I, con una ocupación ininterrumpida hasta comienzos del siglo VII, ya en época bizantina.

Inauguración

La inauguración ha contado con la presencia de la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el conservador general de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Guillermo Cervera; las concejalas Mariana Pineda y Carmen Casero; la jefa del servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Aurora Zafra; el gerente de Hermanos Campano, Francisco Campano; y la directora artística y el gerente del museo, Lourdes Moreno y Javier Ferrer, además de representantes de entidades que han colaborado en el proyecto a lo largo de los años.

La baronesa Thyssen junto al alcalde de Málaga en la inauguración. Museo Thyssen

El origen de este hallazgo se remonta a 2005, cuando, bajo la dirección del servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo y su arqueóloga Carmen Peral, la empresa Arqueosur inició las excavaciones a cielo abierto en el solar que posteriormente ocuparía el edificio de la colección permanente y las exposiciones, junto al Palacio de Villalón. Durante trece años se desarrollaron intervenciones multidisciplinares para documentar y preservar los vestigios más relevantes.

Uno de los principales retos fue el elevado nivel freático, que en episodios de lluvia llegaba a anegar los restos. Para afrontarlo, la consultoría Whitearth realizó estudios de medición y corrección hidrológica, y el estudio Yamur Arquitectos diseñó actuaciones como la excavación de pozos y zanjas de drenaje.

La empresa Chapitel se encargó de la consolidación de los restos y especialistas del CSIC monitorizaron las condiciones ambientales del sótano para prevenir alteraciones que pudieran comprometer su conservación. En total, el Ayuntamiento ha destinado 2.034.317 euros al proyecto, de los que 1.747.444 proceden de la Gerencia Municipal de Urbanismo y 286.873 de la Fundación Palacio de Villalón.

El resultado es un conjunto fundamental para comprender el papel de la Malaca romana como enclave comercial y uno de los puertos más relevantes del litoral sur hispano. La zona excavada corresponde a un barrio periférico que concentraba la producción de salazones y manufacturas relacionadas con el pescado, incluido el garum, destinadas tanto al consumo local como a la exportación por vía marítima y terrestre.

El recorrido permite contemplar la fachada y entrada de una domus del siglo I, una factoría de salazones, estancias domésticas reformadas en el siglo III, una nueva factoría del siglo IV y restos de una tienda de venta a pie de calle.

Entre los elementos más destacados se encuentra el denominado Ninfeo de los peces, una fuente de finales del siglo I situada en el patio interior de la casa, decorada con pinturas murales que representan peces de colores sobre fondo negro, las únicas de este tipo halladas hasta ahora en la provincia de Málaga.

La estructura cumplía una función hidráulica y, al mismo tiempo, simbolizaba el estatus social del propietario. Permaneció en uso hasta mediados del siglo V.

Al final del recorrido se exhiben piezas localizadas durante las excavaciones y depositadas por el Museo de Málaga, como fragmentos de bronce de una escultura togada, cerámicas, materiales constructivos y decorativos, objetos de uso doméstico y personal y monedas, restaurados por la empresa Quibla Restaura.

La visita comienza con un espacio de interpretación que incluye un audiovisual introductorio y continúa en el interior del complejo con soportes informativos, audioguía y vídeos 360 que recrean virtualmente el ninfeo y la tienda.

Los recursos audiovisuales y de realidad virtual han sido desarrollados por Digivisión, productora de la serie documental Ingeniería romana de RTVE, cuyo próximo episodio, Puertos II, dedicará un apartado al yacimiento por su relevancia en el comercio y las infraestructuras marítimas del imperio.

El enclave cuenta además con accesibilidad física mediante ascensor y rampas y dispone de un sitio web específico desde el que se pueden consultar detalles históricos y adquirir entradas. La empresa Hermanos Campano, con dos décadas de trayectoria y participación en numerosos edificios singulares de Andalucía, patrocina este espacio, reforzando su vinculación con el patrimonio histórico artístico y su apoyo al Museo Carmen Thyssen Málaga.