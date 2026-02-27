De madrugada y en un hostal de Málaga: detenido un joven de 29 años por intentar cortar el cuello a su novia

La plaza de Cruz de Humilladero con su hermosa protagonista. Ayuntamiento de Málaga

Un hombre ha sido detenido en Málaga después de que, presuntamente, intentara cortar el cuello a su pareja durante una violenta discusión en un hostal del distrito Cruz del Humilladero. Los hechos ocurrieron de madrugada y la intervención policial evitó que la agresión tuviera consecuencias aún más graves.

Fue en torno a las 02:50 horas del pasado miércoles cuando una llamada alertó a la Sala del 092 de la Policía Local de que una mujer estaba pidiendo auxilio en el interior de una habitación mientras se producía una fuerte disputa. Varias unidades se desplazaron de inmediato al establecimiento.

A su llegada, los agentes escucharon gritos insistentes procedentes del interior. En el pasillo encontraron una maleta abierta y prendas de ropa esparcidas en el suelo. Tras llamar repetidamente a la puerta, fue la propia mujer quien abrió y permitió el acceso.

La víctima se encontraba muy nerviosa, llorando y presentaba varias heridas sangrantes en el cuello y en los brazos, compatibles, en una primera valoración, con el uso de un objeto cortante. Según su relato, la discusión se intensificó cuando el hombre le impidió abandonar la habitación. En el transcurso del altercado, la habría golpeado e intentado herir en el cuello con un arma blanca.

La mujer consiguió zafarse e intentar huir, momento en el que el individuo comenzó a destrozar la habitación para impedir su salida.

Los agentes localizaron al presunto agresor sentado en la cama con una navaja multiusos plegada. Fue detenido en el lugar como presunto autor de los delitos de lesiones y coacciones en el ámbito de la violencia de género y trasladado a dependencias policiales.

La víctima fue evacuada a un centro hospitalario de la capital, donde fue atendida de las lesiones que presentaba y que, según una primera valoración médica, no revestían gravedad vital.

Recursos de atención

Desde la Policía Local recuerdan que cualquier mujer víctima de violencia de género, así como cualquier persona que tenga conocimiento de un caso, puede llamar al 016, teléfono gratuito, confidencial y que no deja rastro en la factura.

El Ayuntamiento de Málaga dispone además del Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres, operativo las 24 horas del día durante todo el año, a través del 010 y del 679 661 800, donde un equipo especializado presta asistencia personal y telefónica.