Movimiento clave para la regeneración integral del paseo marítimo de El Palo: la Junta pagará la mitad de la obra

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga financiarán al 50% la remodelación integral del paseo marítimo de El Palo, con una inversión total de 12 millones de euros. El plan busca descentralizar el turismo, reforzar la identidad de barrios como El Palo y mejorar la sostenibilidad y accesibilidad del litoral Este de Málaga. Las actuaciones incluyen modernización del paseo, regeneración ecológica, puesta en valor del patrimonio marinero y promoción de la gastronomía local. El proyecto se desarrollará en dos fases a lo largo de cuatro años e incorporará la participación de colectivos y vecinos de la zona.

Balón de oxígeno al Ayuntamiento de Málaga en su apuesta por remodelar integralmente el paseo marítimo de El Palo.

Tras años de búsqueda infructuosa, el Consistorio acaba de encontrar en la Junta de Andalucía y el Plan Turístico de Grandes Ciudades el aliado perfecto para colaborar financieramente en el desarrollo de una obra de enorme envergadura.

Muestra de ello es que la operación está tasada en unos 12 millones de euros. Con la firma del acuerdo, el 50% será asumido por el Gobierno andaluz, mientras que la otra mitad corresponderá a las arcas municipales.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y los consejeros de Economía, Carolina España, y de Turismo, Arturo Bernal, han sido los encargados de presentar oficialmente el avance del plan, que se formalizará mediante un convenio de colaboración entre ambas administraciones.

El objetivo de esta iniciativa es la de descentralizar los flujos turísticos, reequilibrar territorialmente la actividad y reforzar barrios con identidad propia.

Portada del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Si bien el número de iniciativas es superior, la obra de El Palo es la de mayor enjundia. La intervención final se abre ahora a un proceso participativo, al objeto de que se incluyan las aportaciones de colectivos y vecinos de la zona.

Los próximos pasos para su desarrollo son la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local y posteriormente la tramitación por parte de la Junta de Andalucía de cara a la firma del convenio que establece la ejecución del mismo.

Iniciativas y propuestas

De acuerdo con los datos dados a conocer por el Ayuntamiento, el plan prevé una inversión de 16.395.334 euros (al 50% entre Junta y Ayuntamiento), contempla 6 ejes, 10 iniciativas y diversas propuestas de actuaciones que se concretarán en el convenio.

Su materialización tiene una duración de cuatro años. En concreto, se establecen dos fases: la primera (años 1 y 2) se reserva para la licitación y ejecución de las actuaciones estructurales de renovación urbana (paseo marítimo de El Palo), desarrollo inicial de soluciones basadas en la naturaleza y la puesta en marcha de programas de calidad, accesibilidad y productos turísticos; y la segunda (años 3 y 4), para la consolidación de la regeneración urbana, el desarrollo completo del modelo de sostenibilidad, evaluación y el refuerzo del posicionamiento estratégico del litoral Este.

Regeneración urbana del litoral Este, con 13.429.868 euros.

Es la actuación estructural principal del plan, que integra intervenciones urbanas de gran alcance en el entorno de El Palo y su área de influencia. Entre las propuestas de actuación:

Obras de acondicionamiento y modernización del Paseo Marítimo de El Palo.

Regeneración y mejora del espacio público litoral.

Rehabilitación urbana de paseos marítimos y entornos de alto valor paisajístico.

Adecuación de accesos, recorridos peatonales y elementos de movilidad activa.

Mejora del mobiliario urbano, equipamientos de uso turístico y espacios de estancia.

Incorporación de soluciones verdes y criterios de sostenibilidad ambiental.

Puesta en valor de elementos patrimoniales y culturales vinculados a la identidad marinera.

Implantación de señalización turística e interpretativa integrada en el paisaje urbano.

Soluciones basadas en la naturaleza para la resiliencia turística del litoral Este, con 1.515.466 euros.

Restauración ecológica y renaturalización del sistema fluvial asociado a los arroyos Jaboneros y Gálica.

Implantación y consolidación de infraestructura verde y azul, a través de corredores ambientales, como las sendas litorales, que refuercen la conectividad ecológica monte–río–mar.

Creación de zonas de confort climático urbanas y refuerzo de la resiliencia del entorno.

Regeneración vegetal y mejora paisajística del frente litoral mediante soluciones de adaptación climática.

Implantación de elementos interpretativos, señalización ambiental y acciones de sensibilización vinculadas a la sostenibilidad turística.

Impulso de experiencias turísticas regenerativas asociadas al paisaje, la naturaleza y el bienestar.

Programa de activación cultural y puesta en valor del patrimonio marítimo-cultural, con 500.000 euros.

Activación cultural de plazas, paseos marítimos y espacios públicos del litoral Este mediante programación artística, recreativa y comunitaria.

Implantación de contenidos interpretativos y señalización patrimonial vinculada a la cultura marinera, la gastronomía local y las tradiciones populares.

Dotación de microespacios de interpretación cultural, con recursos museográficos, digitales y educativos accesibles.

Preservación y mejora del paisaje urbano marinero mediante intervenciones de embellecimiento, armonización estética y mobiliario identitario.

Puesta en valor de elementos patrimoniales singulares, tales como varaderos tradicionales, embarcaciones históricas o estructuras industriales vinculadas al litoral.

Impulso de acciones de sensibilización y participación ciudadana orientadas a reforzar el orgullo comunitario y la transmisión del patrimonio inmaterial.

Plan de mejora integral de la accesibilidad turística, con 300.000 euros.

Actualización, priorización y desarrollo operativo del diagnóstico recogido en el Plan de Turismo Accesible de Málaga, con identificación de actuaciones concretas en espacios turísticos prioritarios.

Adecuación de itinerarios peatonales, accesos y entornos turísticos conforme a criterios de accesibilidad universal.

Implantación de señalización inclusiva mediante pictogramas, braille, códigos QR y sistemas digitales accesibles.

Instalación de mobiliario urbano adaptado y espacios de descanso accesibles.

Creación de herramientas digitales accesibles para información turística adaptada y geolocalización de recursos inclusivos.

Programas de formación, sensibilización y adhesión voluntaria de empresas turísticas a estándares de accesibilidad.

Integración de indicadores de accesibilidad en el Observatorio Turístico de Sostenibilidad del destino.

Sistema integral de gestión y profesionalización del destino, con 100.000 euros.

Diagnóstico integrado de situación y necesidades formativas del sector.

Implantación y refuerzo de estándares de calidad (especialmente SICTED).

Programas de asistencia técnica y mejora continua para empresas.

Plan formativo modular en calidad, sostenibilidad y accesibilidad.

Capacitación en herramientas digitales e indicadores vinculados al Observatorio Turístico.

Acciones de sensibilización.

Creación y diversificación de productos turísticos estratégicos, con 100.000 euros.

Diseñar y estructurar productos turísticos innovadores vinculados a la identidad cultural y territorial del destino.

Adaptar la oferta a segmentos estratégicos mediante criterios de segmentación inteligente.

Diversificar territorialmente la actividad turística.

Incorporar herramientas digitales para la interpretación, personalización y comercialización de experiencias.

Mejorar el conocimiento de mercados y tendencias mediante instrumentos de inteligencia turística.

Contribuir a la desestacionalización y al aumento del valor añadido de la demanda.

Impulso de la gastronomía como producto identitario, con 150.000 euros.

Diseño y estructuración de experiencias gastronómicas vinculadas a la identidad marinera y al producto local.

Dinamización de mercados municipales y espacios gastronómicos tradicionales mediante actividades culturales, formativas y turísticas.

Promoción del consumo de producto de proximidad y de prácticas sostenibles asociadas a la economía circular y la pesca artesanal.

Organización de eventos y propuestas culinarias orientadas a la desestacionalización y a la diversificación de públicos.

Programas de apoyo, capacitación y emprendimiento dirigidos a empresas gastronómicas y comerciantes locales.

Integración del producto gastronómico del litoral Este en la estrategia de comunicación y marketing turístico del destino.

Campañas de sensibilización y participación, con 50.000 euros.

Programas de sensibilización y formación en turismo responsable, sostenibilidad social y cultura de convivencia.

Puesta en marcha de mecanismos estables de participación ciudadana y diálogo con agentes locales.

Campañas de comunicación dirigidas a residentes y visitantes sobre buenas prácticas y uso respetuoso del espacio público.

Desarrollo de proyectos educativos y culturales orientados a reforzar la identidad local y el patrimonio inmaterial del litoral Este.

Evaluación periódica de la percepción vecinal.

Modelo de sostenibilidad como ventaja competitiva, con 50.000 euros.

Modelo municipal de sostenibilidad turística con estándares y buenas prácticas aplicables al sector local.

Implantación de medidas piloto de eficiencia hídrica, energética y gestión sostenible de residuos en establecimientos turísticos del litoral Este.

Desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a residentes, empresas y visitantes sobre turismo responsable y preservación del entorno.

Integración de herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación ambiental y social mediante el Observatorio Turístico de Sostenibilidad (STO).

Impulso de distintivos y certificaciones que refuercen el posicionamiento de Málaga como destino comprometido.

Estrategia de marketing y narrativa experiencial, con 200.000 euros.