Málaga libera la construcción de un gran centro comercial en la antigua fábrica de ladrillos Salyt

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado definitivamente el Plan de Reforma Interior para construir un gran centro comercial en la antigua fábrica de ladrillos Salyt. El proyecto contempla una superficie total de 52.391 m², con cuatro parcelas: dos para uso comercial, una para equipamiento público y otra para zonas verdes. Se prevén mejoras en la red viaria y nuevas conexiones peatonales que facilitarán el acceso desde los barrios cercanos al nuevo centro. El plan incluye la creación de unas 900 plazas de aparcamiento, distribuidas entre plazas en superficie, viario público y bajo rasante.

La construcción de un nuevo centro comercial en Málaga capital, en los terrenos de la vieja fábrica de ladrillos Salyt, supera un trámite clave.

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga acaba de dar luz verde definitiva al Plan de Reforma Interior (PRI) Tejar de Salyt, promovido por la empresa Edifissa, instrumento mediante el que se sientan las bases de la operación.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno (Grupo Municipal del Partido Popular), la abstención del Grupo Municipal Vox y los votos en contra de los grupos municipales del Partido Socialista y Con Málaga.

Esta figura de planeamiento tiene por objeto realizar una nueva ordenación urbanística detallada del ámbito, promover la renovación urbana del entorno y modificar los usos existentes (actualmente calificado como productivo), tal y como establece la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Cabe recordar que la modificación de la ordenación urbanística que se aprueba se contempló en un convenio suscrito en abril de 2022 entre el Ayuntamiento de Málaga y la Sociedad de Ladrillos y Tejas (Salyt) y Edifissa Parque Comercial Salyt con el objeto de llevar a cabo una modificación de elementos del PGOU para transformar y mejorar el ámbito e implantar el uso de una superficie comercial minorista.

La propuesta que este jueves ha sido aprobada prevé, sobre una superficie total de 52.391 metros cuadrados y una edificabilidad de 21.730 metros, renovar y reformar la urbanización del ámbito de la antigua fábrica Salyt a través de la transformación del uso de la parcela con la instauración de actividades comerciales compatibles con el entorno residencial del distrito Bailén-Miraflores.

En cuanto a la red viaria, el plan propone la ejecución de las obras que completan los ramales de conexión entre la parcela del Tejar de Salyt; la realización del ramal de salida desde la parcela del Tejar de Salyt hacia Valle Inclán (sentido MA-20) y el simétrico de entrada; el ramal de salida directo desde Valle Inclán hacia el parque del Arroyo del Cuarto; y el acondicionamiento de los dos ramales existentes (conexión del parque del Arroyo del Cuarto con Valle Inclán, sentido centro ciudad –este– y salida desde Valle Inclán hacia parcela de Tejar de Salyt).

Asimismo, se proyectan, también a cargo del promotor, las obras para la realización de la nueva apertura viaria de conexión entre calle Galeno y el Tejar de Salyt, prevista por el límite este del ámbito de la actuación.

Cuatro parcelas

En cuanto al interior del ámbito, en la propuesta se definen cuatro parcelas edificables: una de 21.772 metros cuadrados para uso comercial, otra de 11.240 que será también de uso comercial y restauración; otra de 3.383 metros en la que se incluyen las edificaciones de uso gran superficie comercial correspondientes al 10% de cesión obligatoria para el patrimonio municipal de suelo.

A estas hay que sumar otra de 814 metros para equipamiento público y una última, de 7.334 metros, destinada a suelo de cesión al Ayuntamiento para la creación de zonas verdes.

También se cederá al Consistorio el suelo destinado a sistema local viario dentro del ámbito que se considere necesario para dotar de acceso rodado a las parcelas de titularidad pública resultantes de la nueva ordenación.

Los terrenos destinados a zonas verdes proyectados en el Tejar de Salyt se localizan en la zona superior oeste-norte-este de la parcela para crear, junto con la ya existente de titularidad municipal, un parque.

Además, la actuación preverá un conjunto de conexiones peatonales a través de la zona verde perimetral al ámbito que permitirán el acceso peatonal desde las zonas residenciales circundantes a la gran superficie comercial minorista que se implante, de modo que se dote de la continuidad de la que carecen actualmente los itinerarios peatonales del ámbito.

Ambas zonas verdes, municipal y de cesión obligatoria, serán objeto de un único Proyecto de Urbanización, con ejecución simultánea a cargo del promotor de la actuación, garantizándose así el diseño único e integrado de las mismas.

En cuanto a los aparcamientos, la ordenación de la parcela del Tejar de Salyt, prevé alrededor de 900 plazas, de las que se plantea la siguiente distribución: el 40% del total de plazas en superficie de parcelas privativa, 1% del total de plazas en viario público interior del parque comercial, el 6% del total de plazas en red viaria local exterior y el 53% del total de plazas bajo rasante.