Detenida una madre en Málaga por malos tratos a su hija: la niña llegaba al colegio con hematomas y heridas

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 30 años en Málaga por presunto maltrato a su hija menor de edad. La intervención policial se inició cuando la niña acudió a un centro de salud acompañada por docentes, presentando lesiones compatibles con maltrato. El colegio llevaba un tiempo observando que la menor asistía a clase con hematomas y heridas, lo que motivó un seguimiento. La detenida fue puesta a disposición judicial el 13 de febrero y la Fiscalía de Menores ha sido informada de los hechos.

La Policía Nacional ha confirmado la detención de una mujer de 30 años por su presunta responsabilidad en un delito de malos tratos hacia su hija, menor de edad.

El arresto tuvo lugar el pasado 12 de febrero. La actuación policial se inició a raíz de que la niña asistiera a un centro de salud, acompañada por docentes del colegio donde cursa estudios en Educación Primaria, al presentar lesiones compatibles con posible maltrato.

Según las pesquisas, la niña llevaba un tiempo acudiendo al centro educativo con hematomas y otras lesiones que llevaron al centro educativo a hacer un seguimiento a la pequeña.

De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la Fiscalía de Menores. La puesta a disposición judicial de la detenida se produjo el día 13 de febrero.