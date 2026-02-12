Una mujer, trasladada al Hospital Regional de Málaga tras ser golpeada por un autobús en la estación

Imagen exterior de la estación de autobuses de Málaga.

Una mujer ha resultado herida en un accidente ocurrido este jueves dentro de la estación de autobuses de Málaga, según han confirmado desde el 112.

Este servicio de emergencias recibió varias llamadas sobre las 7.30 horas alertando de que un autobús, que se encontraba realizando maniobras, había golpeado a una mujer, que resultó herida.

Las fuentes oficiales no precisan el estado de la víctima. De manera inmediata se dio aviso a los servicios sanitarios y a la Policía Local.

Los sanitarios han tenido que trasladar a la mujer al Hospital Regional de Málaga.

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Local, que tendrá que tomar declaraciones a los posibles testigos y a la víctima, además de comprobar si las cámaras de seguridad instaladas en el recinto han grabado el suceso para aclarar las circunstancias del accidente.