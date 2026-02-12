Málaga inicia el proceso participativo para la remodelación del paseo marítimo de El Palo

Las claves nuevo Generado con IA Málaga pone en marcha un proceso participativo para definir la remodelación del paseo marítimo de El Palo. La empresa ENREDA SCA ha sido seleccionada para dinamizar este proceso, con un presupuesto de 15.336,75 euros y un plazo de 6 meses. Vecinos, comerciantes, hosteleros y otros colectivos podrán aportar sus opiniones a través de encuestas, talleres, foros y una nueva página web. El objetivo es recoger sugerencias y peticiones para incorporarlas, en la medida de lo posible, al proyecto de renovación del paseo marítimo.

La apuesta de Málaga por transformar por completo el popular paseo marítimo de El Palo, uno de los barrios más señeros de la capital de la Costa del Sol, da un paso clave con la adjudicación del servicio mediante el que se va a activar un proceso participativo para pulir la operación final.

De acuerdo con la información aportada por el Consistorio este jueves, la empresa que va a asumir esta labor de dinamización es ENREDA SCA. La suya ha sido la oferta finalmente seleccionada dentro del concurso convocado meses atrás.

La oferta económica alcanza los 15.336,75 (IVA incluido), siendo el plazo de desarrollo de 6 meses.

Para obtener la opinión de los vecinos y vecinas, así como de actores de distintos ámbitos y edades (asociaciones culturales o del distrito, estudiantes, jóvenes, vecinos, comerciantes y hosteleros, etc.), se va a llevar a cabo este proceso participativo para mejorar el diseño del proyecto de la remodelación del mencionado paseo marítimo que ya está redactado.

Se trata de dar una perspectiva global que reúna las peticiones y sugerencias para traducirlo en propuestas que se incluirán, siempre que sea posible, en el proyecto de renovación previsto.

Entre las acciones previstas destacan la realización de encuestas, la recogida de información puerta a puerta, actuaciones en espacios públicos para difundir la información sobre el proyecto para aumentar la participación, talleres de participación ciudadana, así como foros grupales de discusión.

Además, la empresa creará una página web que servirá como plataforma de información y formación y realizará campañas de difusión y participación en redes sociales, entre otras.