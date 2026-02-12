Las gigantescas esculturas del puerto de Málaga, pendientes de un consejo extraordinario

Las claves nuevo Generado con IA La instalación de las gigantescas esculturas en el puerto de Málaga está pendiente de la celebración de un consejo extraordinario para analizar nuevos informes y controversias surgidas. La Autoridad Portuaria ha reducido a seis meses el plazo máximo de permanencia de las obras cedidas por Ginés Serrán, sin posibilidad de prórrogas. El presidente del organismo portuario, Carlos Rubio, defiende la correcta tramitación jurídica y administrativa del expediente, aunque reconoce discrepancias. El representante de UGT ha sido el único en mostrar su oposición al proceso, señalando la necesidad de un mayor debate sobre el impacto urbano, económico y reputacional de la operación.

Las gigantescas esculturas del puerto de Málaga siguen dando que hablar. Y eso antes de que sean instaladas en la entrada principal del recinto desde la Plaza de la Marina.

Después de que la Autoridad Portuaria accediese a reducir a seis meses el plazo máximo de permanencia de las obras cedidas por Ginés Serrán, ahora opta por posponer la colocación de las mismas a la celebración previa de un consejo extraordinario en el que se volverá a analizar el asunto y nuevos informes solicitados a Puertos del Estado.

Así lo ha confirmado el presidente del organismo portuario, Carlos Rubio, quien ha precisado que este jueves ha aprovechado la sesión ordinaria celebrada para “aclarar las dudas jurídicas” que pudieran haber surgido en relación con este asunto.

Rubio ha sido contundente al defender la pulcritud de todo el proceso, incidiendo en que el expediente ha sido "correctamente" tramitado, tanto desde un punto de vista jurídico como administrativo.

Esto no esconde la existencia de "controversias" surgidas. Y es por ello por lo que, según ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga, ha propuesto la celebración de un consejo extraordinario para que, “con toda la información disponible y con el conocimiento de las discrepancias surgidas”, los consejeros puedan pronunciarse de nuevo.

Una de las observaciones principales será si se decide reducir el comodato alcanzado con Serrán a seis meses, "sin planteamiento de posibles prórrogas". En este contexto, el paso final para la colocación de las esculturas queda supeditado al acuerdo que se adopte en esa próxima sesión.

En el consejo celebrado este jueves, según varias fuentes consultadas, el representante de UGT es el único que se ha mostrado en contra del proceso. De hecho, la organización sindical ha remitido un comunicado en el que valora lo que considera como "un cambio de rumbo necesario", cuestionando que durante semanas “se ha intentado despachar una operación de alto impacto urbano, económico y reputacional mediante una simple dación de cuentas”.