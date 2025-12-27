¿Tienes entradas para 'Alice Christmas' este sábado en el Jardín Botánico de Málaga?: cierra por lluvias

Las claves nuevo Generado con IA El espectáculo 'Alice Christmas' en el Jardín Botánico de Málaga este sábado se cancela debido a la alerta naranja por lluvias y tormentas. Las entradas podrán utilizarse cualquier otro día hasta el 6 de enero, según ha informado la organización. La AEMET prevé lluvias intensas con hasta 80 litros por metro cuadrado y rachas de viento de hasta 60 km/h en la provincia de Málaga. El aviso naranja estará activo desde las 15:00 del sábado hasta las 3:00 del domingo, con previsión de mejoría a partir del domingo por la tarde.

Si tienes entradas para el espectáculo Alice Christmas en el Jardín Histórico La Concepción de Málaga este sábado, no acudas: el show se ha cancelado por la alerta naranja activada en la capital ante el alto riesgo de que se produzcan lluvias y tormentas a partir de las tres de la tarde.

Desde la organización han informado que las entradas podrán ser válidas cualquier otro día de estas fiestas, hasta el próximo seis de enero y que lamentan las molestias.

El espectáculo, que vio la luz a finales del pasado mes de noviembre, está siendo todo un éxito, con llenos, sobre todo, cada fin de semana.

El recorrido nocturno consta de más de 2,2 kilómetros, 200 metros más que en la edición anteriory está inspirado en la aventura de Alicia al cruzar “al otro lado del espejo”. Nueve mundos temáticos, personajes emblemáticos y una subida final a la Cúpula del Corazón Dorado vuelven a hacer de La Concepción un gran cuento navideño iluminado un año más.

Avisos

La situación en la provincia de Málaga esta noche, según lo que apuntan los modelos, comienza a ser preocupante. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado este viernes el aviso por fuertes precipitaciones de nivel amarillo a naranja, que implica riesgo importante, en las comarcas de Sol y Guadalhorce y en Ronda, donde además permanece activo un aviso amarillo por tormentas.

En el resto del territorio malagueño, la situación también exige precaución. En Antequera y la Axarquía continúa vigente un aviso amarillo por lluvias y, en el caso de la Axarquía, se suma igualmente el riesgo por tormentas.

Según las previsiones, en las zonas bajo aviso naranja se podrían acumular hasta 80 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas, mientras que en Antequera y la Axarquía los registros podrían alcanzar los 60 litros. El periodo de mayor riesgo se iniciará en torno a las tres de la tarde de este sábado y se prolongará hasta la madrugada del domingo, cuando se esperan chubascos localmente intensos.

El aviso naranja estará activo desde las 15.00 horas del sábado hasta las 3.00 de la madrugada del domingo. A partir de ese momento, el nivel de alerta descenderá a amarillo, manteniéndose hasta las 18.00 horas del domingo, cuando se prevé una progresiva mejoría.

A este episodio de lluvias se suman fuertes vientos en el litoral malagueño, con rachas de levante que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo en zonas costeras y marítimas.