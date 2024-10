La Zona de Bajas Emisiones de Málaga, lista para su aprobación definitiva

La Zona de Bajas Emisiones de Málaga, la ambiciosa medida con la que el Ayuntamiento pretende limitar el acceso de los vehículos más contaminantes al entorno del Centro urbano, queda lista para entrar en funcionamiento. Tras varios años de tramitación, el Ayuntamiento tiene previsto aprobar definitivamente este mismo mes la ordenanza mediante la que se regula su funcionamiento.

El primer paso en esta cuenta atrás tendrá lugar este lunes 21 de octubre, cuando la Comisión de Urbanismo y Movilidad debatirá y aprobará el texto normativo. Y finalmente corresponderá al Pleno ratificar la iniciativa, que habrá de ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) antes de entrar en vigor.

Conforme a este calendario, 2025 será el primero de los años de aplicación del sistema de control de accesos en un área de 437 hectáreas de superficie, de la que forman parte los grandes ejes viarios de la ciudad, caso de la Avenida de Andalucía, la Alameda Principal o el Paseo del Parque, entre otros.

Bien es cierto que la apuesta inicial del equipo de gobierno es particularmente flexible, como demuestra el hecho de que ese primer ejercicio las afectaciones serán nulas para el conjunto de coches y motos que pasan actualmente por la zona, con independencia de si tienen o no etiqueta y de la zona de la que procedan.

Los filtros empezarán el segundo año. En este caso, podrán acceder sin limitación los de etiqueta Cero, Eco, C y B, así como aquellos que carezcan de la misma, pero estén domiciliados en Málaga. Es decir, los que vengan de fuera de la ciudad y no tengan etiqueta no podrán entrar.

El tercer año se da una nueva vuelta de tuerca. Podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones los vehículos con etiqueta Cero, Eco y C. En el caso de los que tengan B y aquellos que carezcan de la etiqueta sólo podrán entrar los domiciliados en Málaga capital (no los de fuera).

En el caso de las furgonetas, durante los cuatro primeros años pueden entrar los que tengan etiqueta Cero, Eco, C, B y los que carezcan de ella. Es el quinto año cuando se aplican las primeras restricciones, ya que no podrán acceder los de etiqueta B que no estén domiciliados en Málaga ni aquellos que carezcan de etiqueta.

La circulación de la ZBE queda libre también para transporte colectivo regular para viajeros, taxi/VTC, vehículos históricos y camiones. Y será libre, previa autorización, para asistencia sanitaria, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios municipales y servicios privados de especial necesidad.

Multas millonarias

El plan diseñado pasa por una evolución en el control de tráfico. La norma establece como herramienta de disuasión y control la imposición de sanciones que pueden alcanzar los 200 euros. Tomando en consideración el contenido de la ordenanza, se prevé una media de 78.900 multas al año, lo que reportaría a las arcas municipales del orden de 11,7 millones de euros anuales.

Y ello como consecuencia de todas las penalizaciones (una media de 263 diarias) que se impondrán a los miles de vehículos que seguirán accediendo a la urbe desde los municipios de la periferia y del resto de la provincia.

En concreto, según las estimaciones, el 12,7% de los vehículos que acceden actualmente a la ZBE tiene restricción para hacerlo, por lo que, llegado el momento, podrían ser sancionados. Se estima que el primer año podría ser multado el 1%, lo que se traducirá en unas 263 al día, a razón de 200 euros por infracción. No obstante, se prevé que más de la mitad se acoja al pronto-pago, lo que reduce la multa a 100 euros.

La ZBE se espera que también genere un trasvase de usuarios del vehículo privado al transporte público. En concreto, se apunta que del orden del 1,5% de todos los que acceden ahora a la ZBE (unas 4.000 personas) se pasará al transporte público, generando unos ingresos añadidos de unos 505.700 euros para la EMT, a razón de un viaje promedio de 0,42 euros.

Delimitación con las calles

La delimitación final está formada por el paseo marítimo Antonio Machado, la avenida Ingeniero José María Garnica, la Explanada de la Estación, la plaza de la Solidaridad, la avenida de las Américas, la avenida de la Aurora, los Jardines de Picasso, la avenida de Andalucía, la calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.