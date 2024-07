El calendario definitivo del Costco en Málaga: la construcción de los nuevos cines arrancará en octubre

La gran operación de transformación y renovación del centro comercial Málaga Nostrum, con la llegada de Costco como gran protagonista, ya tiene calendario cerrado y definitivo. Y tras varios años de espera, la realidad es que el arranque de los primeros trabajos está a la vuelta de la esquina.

La fase inicial de la intervención, que va a suponer una inversión próxima a los 60 millones de euros, tiene al antiguo edificio de Conforama como afectado. Sobre este inmueble será donde se levantará un pequeño centro comercial boutique diseñado, con 19 salas de cine y nueve locales para restaurantes y tiendas.

Según detallan desde la propiedad del Málaga Nostrum, la cadena mk2 va a hacer una apuesta sin precedentes por modernizar sus instalaciones y ofrecer un servicio avanzado al cliente. "Va a ser una propuesta por la última tecnología digital y de sonido, con salas en las que habrá butacas reclinables; al estilo de lo que ya se hace en las grandes capitales europeas", destacan.

La idea es que sea en octubre cuando las máquinas tomen posiciones y comiencen los trabajos del nuevo edificio comercial. "Confiamos en que para el verano que viene puedan estar abriendo los nuevos cines", apunta.

Uno de los aspectos que enfatizan desde la promotora Bogaris es que hasta que no esté ejecutado el pequeño centro boutique, con las nuevas salas de cine listas, no arrancará la intervención sobre el edificio en el que actualmente están los cines y que será demolido para la construcción del Costco. "No va a haber un solo día sin cines", remarca Javier Marín, directivo de Bogaris.

Tomando como referencia los datos de la licencia de obras que ya fue concedida por el Consistorio en abril del año pasado, el establecimiento de Costco, que prevé unos 24 millones de inversión, tendrá planta sótano, baja y primera (sin poder superar los 14,5 metros de altura). Hay proyectadas 640 plazas de parking y la parcela total mide 14.460 metros cuadrados.

Conforme a la hoja de ruta que se ha ido puliendo en estos meses, y dado que la empresa ya cuenta con todas licencias e instrumentos urbanísticos necesarios, la llegada de la multinacional norteamericana podría empezar a tomar forma el verano del año que viene. Contando con la demolición de las actuales instalaciones y la ejecución del complejo de la multinacional norteamericana, la operación puede requerir de unos 9 o 10 meses, suficientes para que la apertura tenga lugar en la primavera de 2026.

Marín pone en valor el impacto que la llegada de Costco tendrá, no solo para el centro comercial, sino también para la propia ciudad y la provincia. En este sentido, subraya que se convertirá, como ya lo hace en otros emplazamientos en los que funciona, en una plataforma de exportación "muy potente de productos locales". A modo de ejemplo, recuerda que está sacando mucho aceite de cooperativas de Jaén con rumbo a Corea. "Buscan mucho las joyas locales", remarca.

El Costco de Málaga no modifica su modelo de explotación. Y esto implica que para poder acceder al mismo habrá que ser socio. Actualmente, la Afiliación Gold Star tiene un coste anual de 36,3 euros, IVA incluido, permitiendo una tarjeta adicional gratis. Bien es cierto que las ventajas que te permite esta tarjeta son máximas, dado que abren la puerta al cliente ahorrar hasta un 70% en una amplia gama de productos de alta calidad en una amplia gama, desde alimentos frescos hasta artículos de temporada y exclusivos. A esto se suma el descuento que puede obtener a la hora de llenar el depósito del coche en la gasolinera que Costco también va a tener en el complejo malagueño.