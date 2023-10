De aparcamientos a trasteros en alquiler: Málaga frena el plan para transformar el parking junto a Atarazanas

El Ayuntamiento de Málaga ha frenado en seco el plan realizado por la propiedad del aparcamiento privado situado junto al Mercado de Atarazanas para convertir en trasteros de alquiler sus plazas de estacionamiento. Esta era justamente la propuesta impulsada meses atrás y que incluso fue solicitada una declaración responsable con el fin de ir adelante con las obras de adecuación necesarias.

Este inmueble fue vendido a finales del año pasado por 3,1 millones de euros por el Gobierno central dentro del Plan Nacional sobre Drogas. Es decir, se trata de un edificio que en su momento fue intervenido por el Estado en el marco de alguna operación contra el narcotráfico.

En su pronunciamiento final, que data del 10 de agosto pasado, la Gerencia de Urbanismo expresa su oposición a la propuesta, que anula, al tiempo que suspende cualquier obra que se estuviese realizando en el edificio.

El informe no sólo cuestiona el procedimiento seguido para solicitar la autorización necesaria para realizar las obras, una declaración responsable, sino también el fondo del asunto, al subrayar que el pretendido uso de trasteros no está autorizado en el Centro Histórico de Málaga. Los trabajos estaban presupuestados en 379.675,35 euros.

En el expediente, los técnicos municipales constatan que el objetivo del promotor no es otro que lograr el cambio de uso característico del edificio, "pasando del uso predominante actual de aparcamientos a uso logístico (almacenaje trasteros)". "No se entiende la interpretación dada por el técnico redactor en la memoria descriptiva para justificar que los aparcamientos tienen uso de almacén, y por ello no habría cambio de uso", se dice en el texto.

Y añade como objeción principal que la pretendida adaptación para trasteros de alquiler "se encuentra integrada dentro de los usos logísticos dedicados a almacenaje que comprende el uso productivo", que no es compatible con ningún otro uso global distinto al productivo, "no siendo, por tanto, viable dentro del ámbito del PEPRI Centro".

Urbanismo da, además, traslado del asunto al Servicio de Inspección Urbanística, con el objeto de que "incoe procedimiento para el restablecimiento de la legalidad respecto de las instalaciones que hayan podido efectuarse al amparo de la declaración responsable que queda sin efecto".

De acuerdo con los detalles de la subasta original del inmueble, situado en el número 12 de la calle Olózaga, el aparcamiento tiene capacidad para 112 plazas de estacionamiento: 70 de ellos de abonados (35 plazas de día completo y 35 de tarde-noche), y 44 disponibles en rotación.

