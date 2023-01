El PSOE de Málaga informa de que la justicia ha decidido investigar al gerente de Smassa

Novedades con el caso Smassa y la denuncia formulada meses atrás por el PSOE y Unidas Podemos por presuntas irregularidades en la gestión de la empresa de aparcamientos de Málaga. El portavoz socialista en la Casona del Parque, Daniel Pérez, ha informado este lunes, por medio de su cuenta en Twitter que la Justicia ha decidido "investigar al gerente de SMASSA, Díaz Guirado, tras denuncia de la Jefa de la Oficina Técnica de SMASSA. La denuncia relata amaños de contratos y acoso".

Ante este avance en el proceso, Pérez ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que "lo aparte inmediatamente mientras la justicia actúa". El punto de origen de este asunto es la denuncia por acoso que llegó a formular la que hasta hace poco era jefa de la Oficina Técnica de la sociedad mixta y directora técnica de ese proyecto, Trinidad Rodríguez.

Esta trabajadora denunció un presunto caso de acoso laboral por parte del gerente, Manuel Díaz Guirado, quien aseguró haber sido degradada de su puesto por negarse "a cruzar ciertas líneas rojas bajo el mando del gerente de Smassa".

ÚLTIMA HORA | La justicia decide investigar al gerente de SMASSA, Diaz Guirado, tras denuncia de la Jefa de la Oficina Técnica de SMASSA.

La denuncia relata amaños de contratos y acosos. Exigimos a @pacodelatorrep que lo aparte inmediatamente mientras la justicia actúa. #Málaga pic.twitter.com/g7OIIbNJ1F — Dani Pérez /❤️🇪🇺 (@aDanielPerez) January 23, 2023

"Tenía que negarme porque las cosas que me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel", dijo en el Pleno del pasado mes de octubre. Una sesión en la que añadió: "Las líneas rojas que me niego a cruzar constituyen presuntas infracciones e irregularidades que no estaba dispuesta ni a asumir ni a tolerar".

Los argumentos de la exjefa motivaron la apertura de una investigación interna en Smassa, que concluyó negando la existencia del supuesto acoso por parte de Díaz Guirado hacia la empleada.

En su relato de este lunes, el portavoz del PSOE resalta "la valentía de Trinidad Rodríguez, empleada pública, con más de 30 años de dedicación a Málaga y que ha ayudado a la creación de casi la totalidad de aparcamientos de la ciudad". "Es un ejemplo de integridad, quien por cumplir con la ley fue supuestamente acosada", apostilla.

