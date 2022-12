Smassa concluye que no hubo acoso laboral de su gerente hacia una trabajadora

La Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) de Málaga entierra definitivamente la denuncia por supuesto acoso laboral presentada por una antigua que fuera jefa de la entidad de la entidad contra el gerente, Manuel Díaz Guirado. Este es el resultado de la comisión de investigación constituida el pasado mes de septiembre para abordar las quejas de la trabajadora contra el directivo.

De acuerdo con la información aportada por el concejal de Movilidad, José del Río, tras examinar la documentación recopilada, realizar entrevistas con ambas partes y con los testigos propuestos y las personas que la comisión ha considerado oportunas, se ha resuelto que "no se puede establecer la existencia de una situación de acoso laboral hacia la trabajadora por parte del gerente al no haber podido constatar, entre otros aspectos, la existencia de sistematicidad e intencionalidad que acompañan este tipo de situaciones".

Según el informe final, en el relato de los hechos por parte de la denunciante "existen afirmaciones no demostradas ni contrastables con los testimonios orales y escritos recogidos para la elaboración de este informe".

"Existen discrepancias entre denunciante y denunciado, incardinadas en un contexto de conflicto laboral derivado de los problemas surgidos en la ejecución de las obras de Pío Baroja y la reestructuración de la Oficina Técnica", se incide, remarcando que son discrepancias que, a juicio de la comisión, "no van más allá del conflicto laboral referido". "Y en esas discrepancias, no podemos considerar probada la existencia de conductas propias que constituyan acoso (insultos, gritos, vejaciones, etc.)", se apostilla.

Estas conclusiones han sido dadas a conocer en el marco del consejo de administración de la sociedad mixta, aunque con un 51% de participación municipal, celebrado este miércoles.

En el mismo, se ha aprobado la adjudicación a F& MARTÍN ABOGADOS del servicio de asesoramiento jurídico y defensa judicial de Smassa en materia civil ante los juzgados y tribunales competentes.

Esta firma, que ha resultado adjudicataria por un importe de 13.200 euros (IVA no incluido) por un plazo de un año, prorrogable otros 4 anualmente, también ostentará la figura de la Secretaría del Consejo de Administración.

Sigue los temas que te interesan