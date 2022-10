La fiscalía de Málaga abre diligencias de investigación por las "presuntas irregularidades" en Smassa

El pasado 10 de octubre, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga y Unidas Podemos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción sendos escritos denunciando posibles irregularidades en la gestión de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) en la capital. Dos semanas después, el ministerio público ha abierto diligencias de investigación penal.

Según el documento de la fiscalía, esta decisión está motivada "por si los hechos denunciados fueran constitutivos de un delito de prevaricación administrativa derivado de las presuntas irregularidades referidas en el contrato y las obras efectuadas en el aparcamiento Pío Baroja (El Palo)", imputándose al gerente de la Sociedad, Manuel Díaz

Así, decreta que se incoen las oportunas diligencias de investigación para practicar "cuantas actuaciones sean precisas" para el esclarecimiento de los hechos y la verificación de su significación penal, desde punto de vista de su eventual tipicidad penal como en lo concerniente a la presunta responsabilidad de las personas que intervinieron en ellos.

El portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio de la capital, Daniel Pérez, ha asegurado que tanto PP como Ciudadanos negaron una comisión de investigación para saber qué estaba pasando. Esta propuesta fue presentada durante el último pleno celebrado. El PSOE aseguró entonces que se estaban cometiendo cuatro posibles delitos: prevaricación, amaño de contrato público, falsedad documental y vulneración de derechos fundamentales por ocultar información a consejeros y concejales.

Durante la celebración del pleno, intervino la que hasta hace unas semanas era jefa de la Oficina Técnica de la sociedad mixta y directora técnica de ese proyecto, Trinidad Rodríguez. La misma trabajadora que había denunciado un presunto caso de acoso laboral por parte del gerente de Smassa, Manuel Díaz Guirado, tomó la palabra en la sesión para denunciar la situación en la que se encuentra tras ser relegada en sus funciones.

Así, aseguró que se había negado a cruzar ciertas líneas rojas bajo el mando del gerente de Smassa": "Las cosas que me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel".

La que fuera jefa de la Oficina Técnica aseguró que el proyecto de Pío Baroja se diferencia de los otros aparcamientos. "Las líneas rojas que me niego a cruzar constituyen presuntas infracciones e irregularidades que no estaba dispuesta ni a asumir ni a tolerar", añade.

A su juicio, la investigación que ahora se ha impulsado en Smassa "está tergiversando de manera torticera las cuestiones técnicas, la investigación se hace ahora sobre mi persona". Por ello, reclamó que se llegue al fondo de la cuestión, "que son las presuntas irregularidades del gerente".

Las obras de Pío Baroja

La actuación de Pío Baroja se corresponde con la construcción de un aparcamiento de tres plantas de sótanos y 412 plazas para vehículos, 31 para motos y 20 para vehículos eléctricos bajo el colegio Valle Inclán, del distrito Este.

Al tiempo, se prevé la ejecución de una nueva pista de baloncesto en el colegio Valle Inclán, la mejora del cerramiento, el cubrimiento de una parte de sus pistas deportivas, que va a permitir que el patio del centro pueda ser utilizado los 365 días del año, así como la ejecución de las gradas y el escenario comprometido con la dirección y el AMPA del centro

