El gerente de Smassa niega las acusaciones del PSOE y asegura haber entregado la documentación a la Fiscalía

Solo, sin más acompañamiento que dos asesoras de comunicación, y excusando la presencia del concejal de Movilidad, José del Río, al estar convaleciente. Así ha comparecido el gerente de la empresa municipal de Aparcamientos, Manuel Díaz, ante los medios de comunicación para explicar la situación del aparcamiento de Pío Baroja después de que la Fiscalía haya abierto una investigación por presuntas irregularidades en el proceso de obras y contratación.

El PSOE había asegurado que desde Alcaldía se"ordenó" a los técnicos de las obras "eliminar" "información técnica muy importante del informe solicitado para probar las irregularidades", pidiendo que se pusiera en conocimiento de la Fiscalía toda la información". Díaz ha negado estas acusaciones, afirmando que las declaraciones del portavoz socialista, Daniel Pérez, no son ciertas: “Supongo que es por desconocimiento o porque quieren mentir a propósito”.

De esta forma, el gerente de Smassa ha asegurado que el PSOE “llega tarde”: “El 25 de octubre recibimos la petición por parte de Fiscalía de la copia concursada del expediente de contratación en el aparcamiento de Pío Baroja. Desde el minuto uno nos pusimos a trabajar para aportar todo lo que se pedía y más. Incluso los fines de semana. El 31 de octubre ya estaba entregada la documentación. Con cuatro días hábiles, ya íbamos por delante”, ha destacado.

Díaz ha mostrado el índice entregado por la Fiscalía con todos los informes presentados. Cinco folios en los que se encuentra el inicio de expediente, certificados, informe de necesidad, justificación, dictados licitadores… “No hay nada que ocultar. Es todo ruido mediático”, ha abundado.

El gerente ha afirmado que las obras en Pío Baroja “siempre han tenido el voto en contra de PSOE y UP”: “Han puesto palos en las ruedas y no entendemos por qué. Se trata de un equipamiento que se llevaba demandando desde hacía más de 20 años”.

La supuesta censura

Sobre la supuesta censura a la que se refirió el portavoz de los socialistas, Díaz ha asegurado que no hay nada “más lejos de la realidad”: “Si en algún momento se retira algún documento es por un tema puramente procedimental basándose en el reglamento general de protección de datos y la ley”. Así, ha explicado que no formará parte del expediente administrativo aquella información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como lo contenido en ficheros y bases de datos entre órganos y entidades administrativas.

De hecho, el gerente de Smassa ha llegado a afirmar que pone "las manos en el fuego" por la directora general de alcaldía, María Luisa Alonso y el coordinador general, Manuel Jiménez: “No tienen nada que ver. Es un tema técnico y estoy convencido que no intervinieron en el contenido”, ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que la documentación adjuntada en esos correos también está entregada a la Fiscalía. Mensajes en los que se adjunta plan de obra a fecha de ayer, plan de obra actualizado, certificaciones firmadas…: “No se había adjuntado al expediente porque viene nombre de gente interna y externa a la empresa. Ya está entregada (a la Fiscalía). El señor Pérez no ha dicho la verdad”.

Díaz ha asegurado que esos documentos han sido entregados a los consejeros de Smassa antes del inicio de este pleno.

“Se harán públicas las conclusiones”

Durante la celebración del último pleno intervino la jefa de la Oficina Técnica de la sociedad mixta y directora técnica de ese proyecto, Trinidad Rodríguez. La misma trabajadora que había denunciado un presunto caso de acoso laboral por parte del gerente de Smassa. Así, aseguró que se había negado a cruzar ciertas líneas rojas bajo el mando de Manuel Díaz: "Las cosas que me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel".

Sobre estas declaraciones, Díaz se ha limitado a decir que se ha creado una comisión en el seno de la empresa “a tal efecto”: “No sería coherente hacer una declaración pública cuando están trabajando para solucionar esta situación. No me parece bien que esta trabajadora, nada más acabar, fuera a la prensa y a la oposición a hacer público el contenido de su intervención en la comisión de acoso”.

De esta forma, ha abundado en que, cuando llegue el momento, “se harán públicas las conclusiones”. Preguntado por la prensa, ha vuelto a incidir en que “no hay nada”, pero que están abiertas diligencias: “Basémonos en los principios de discreción”.

El nombre de Trinidad Rodríguez no es el único que se encuentra inmerso en este entramado. El secretario del consejo de administración, Francisco Souvirón, dimitió el pasado mes de mayo tras 27 años en el cargo. Según ha explicado Díaz, en el documento entregado se habla de falta de confianza: “Se quiere buscar y asociar a Pío Baroja, pero no tiene nada que ver. Solo coinciden en el tiempo. El contrato del señor Souvirón espiraba en septiembre y para dejar de contar con su servicio tenía que informar tres meses antes. En mayo de 2021 se le informa que se iba a valorar no contar con su servicio y, antes de que le echen, se va”.

