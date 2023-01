El termómetro residencial de Málaga: el Ayuntamiento autoriza 1.841 viviendas en 2022

Si el termómetro de la actividad urbanística se mide en los proyectos residenciales que se impulsan en un territorio, puede afirmarse que en Málaga la temperatura sigue siendo elevada. Los datos dados a conocer este lunes por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, cifran en 1.841 los proyectos a los que se ha otorgado licencia a lo largo de 2022.

El valor sube respecto a las 1.696 de 2021, así como a las 1.687 de 2019, y baja ligeramente si se toma como referencia el año 2020, cuando fueron 2.007 las viviendas que fueron tramitadas en la capital de la Costa del Sol.

El desglose ha sido dado a conocer por López en el marco de la Comisión de Ordenación del Territorio y justo coincidiendo con el debate de una moción formulada por el PSOE reclamando una auditoría externa de la gestión de la Gerencia de Urbanismo. Asunto que, por cierto, ha salido adelante con el voto de los grupos de la oposición y del socio de gobierno del PP en la Casona del Parque, Ciudadanos.

A sabiendas de que la iniciativa iba a ser aprobada, dada la minoría en la que se encuentra el PP, el edil ha querido poner sobre la mesa la labor "impresionante" que, desde su punto de vista, viene realizando Urbanismo desde el inicio del mandato.

Desde 2019 hasta finales de 2022, son 7.276 las viviendas autorizadas por medio de la concesión de las licencias correspondientes. Pero ha ido a más destacando que actualmente están en fase de estudio 8 planes parciales, 24 estudios de detalle, se tramitan 8 desarrollos de suelo logístico…

"Hemos redactado 184 proyectos adjudicados por valor de 60 millones de euros y se están ejecutando 43 proyectos por valor de 33,6 millones", ha explicado a modo de apunte sobre la labor del departamento de Arquitectura.

Otra faceta que ha puesto en valor ha sido la de los 6.400 informes de infracciones urbanísticas abiertos en estos casi cuatro años, dando lugar a 3.600 resoluciones de infracciones y a 525 órdenes de ejecución.

Respecto a la auditoría finalmente aprobada, el concejal socialista Mariano Ruiz ha destacado que Urbanismo, "en lugar de ser el acelerador de nuestra ciudad, es el freno". "No sale nada. No ejecutan ni el 20% de sus presupuestos en inversiones año tras año. Y eso explica que los malagueños no recuerden ni un solo proyecto público de financiación municipal en este mandato", ha denunciado.

"Las declaraciones que alertan del trabajo errático y propio del siglo pasado de este organismo son constantes", ha criticado, aludiendo a la opinión de diferentes analistas, organizaciones, colegios profesionales y usuarios.

