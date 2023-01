Bizarrap se cuela en el enésimo debate sobre la torre catarí en el puerto de Málaga

Bizarrap, el archiconocido DJ y productor musical, cuya popularidad se ha elevado exponencialmente con la última sesión realizada con Shakira y dedicada a Gerard Piqué, ha sido protagonista involuntario este lunes del enésimo debate sobre la torre que inversores de Catar quieren construir en el puerto de la capital de la Costa del Sol.

El curioso episodio ha tenido lugar este lunes en el marco de la Comisión de Ordenación del Territorio, al que Unidas Podemos ha acudido para reclamar que el suelo en el que se proyecta el edificio de 116 metros de altura sea reservado como zona de esparcimiento ciudadano.

Durante el debate, el concejal del PSOE Mariano Ruiz Araújo ha aprovechado las desavenencias que en este proyecto mantienen los socios del gobierno municipal, con el PP y Ciudadanos, para poner sobre la mesa a Bizarrap..

"Le noto con cierto rencor, algo de despecho; espero que no llamen a Bizarrap para grabar una sesión con él", ha contestado Araújo tras una primera intervención del concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, en la que cuestionó el cambio de posición de Ciudadanos en este proyecto.

La moción, presentada por Unidas Podemos, ha salido adelante parcialmente. Todos los grupos, salvo el PP, han vuelto a mostrar su negativa a que se ejecute la torre. La votación deja a las claras la situación de indefensión que tiene el Partido Popular a la hora de poder avanzar en el ajuste urbanístico necesario para desarrollar la torre.

Un escenario en el que López ha sido claro: "Que no podemos aprobarlo ahora, no se preocupe, lo haremos en junio", ha asegurado, dando por segura la victoria de los populares en las próximas elecciones municipales y la posibilidad de ir adelante con la propuesta con mayoría suficiente.

En su exposición, el concejal popular ha afeado a Ciudadanos su cambio de criterio, tras años en los que ha defendido la iniciativa, y lo ha relacionado con la cercanía de las elecciones locales de mayo. "Piensa de manera diferente llegando el periodo electoral", ha declarado en una intervención en la que ha subrayado que fue el PSOE el partido que desde la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía sentó las bases de una propuesta que ahora rechaza.

La portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, ha justificado su cambio de posición tras la reflexión realizada y analizar que la construcción del hotel tendrá un impacto "que no compensa a la ciudad". "No podemos hipotecar a generaciones futuras", ha insistido, añadiendo: "Entre los intereses de un fondo catarí y los de los malagueños y su horizonte, no tenemos ninguna duda".

Ante la alusión electoral realizada por su socio de gobierno, Losada admite ahora sus dudas incluso sobre la seguridad jurídica en el procedimiento, recordando la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo cuestionando una actuación muy semejante en Baleares. "Sí, me han entrado dudas sobre la seguridad jurídica, la idoneidad y que se vaya a hipotecar la bahía de Málaga", ha sentenciado.

Por su parte, el concejal de Unidas Podemos Nicolás Sguiglia ha subrayado la intención de su formación de "hacer todo lo posible", en el ámbito del Gobierno central, para que el proyecto de la torre no salga adelante.

