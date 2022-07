Frente común de los 'socios de Gobierno' ante la torre de Málaga: PSOE y Unidas Podemos se unen en el 'no'

El aire en torno a la torre del puerto de Málaga sopla de manera diferente. El nivel de contestación alrededor del hotel-rascacielos que proyecta un fondo de inversión catarí en el dique de Levante ha ido creciendo con el paso de los años, no sólo en los ámbitos ciudadano y social, sino también político.

El renovado discurso del PSOE configura un escenario radicalmente nuevo e inestable para el futuro de la iniciativa. De mostrarse como aliado convencido de las bondades del edificio en los orígenes de la propuesta (cuando estaba al frente de la Junta de Andalucía y el Puerto), a expresar con contundencia su rechazo a la misma.

El viraje verbalizado por el máximo representante socialista en la provincia, Daniel Pérez, dejando de lado su tradicional mutismo sobre el asunto, tiene un valor simbólico aún mayor del exclusivamente asociado a su formación.

Su negativa al hotel viene a sumarse al demostrado "desde el minuto uno" por Unidas Podemos. A diferencia de lo sucedido con el PSOE, la formación de izquierdas reclama desde hace años la anulación de la operación.

La alianza PSOE-Unidas Podemos que ahora genera un frente común ante la torre es la misma que lidera el Gobierno central. Y, por ende, su rechazo al proyecto urbanístico podría tener cierto peso en la decisión final que pueda adoptar el Consejo de Ministros en el supuesto, previsible, de que la operación llegue a su mesa. Corresponde a este ente ejecutivo autorizar o no el uso hotelero pretendido en el solar del dique de levante.

En Unidas Podemos, su portavoz en la Casona del Parque, Paqui Macías, no deja lugar a la duda: "Haremos todo lo posible para que no salga adelante". Dando a entrever en ese "todo lo posible" la implicación de sus integrantes en la Administración central.

¿Hará lo propio el PSOE de Málaga? ¿Ejercerá presión para que sus representantes nacionales trabajen en contra del proyecto hotelero? Sobre este particular, el portavoz socialista, Daniel Pérez, aclara que la intención del partido "no es torpedear nada", asumiendo que una cosa es la posición actual de su grupo y otra la que pueda tener el Gobierno central dentro de la tramitación reglada.

Escenario de relaciones con Catar

¿Puede el Consejo de Ministros decir no a la petición de uso hotelero de sus propios organismos, con Puertos del Estado como abanderado? La respuesta a esta pregunta queda en el aire.

No sólo porque legalmente esté o no obligado a avalar un proyecto que cumpla con la legalidad vigente, apoyada por los informes de los organismos estatales, y que ya no genera crispación en el Ministerio de Cultura, sino por el contexto actual de relaciones con Catar, cuyo emir anunció meses atrás inversiones por más de 4.700 millones de euros en España. Entre ellos, los cerca de 200 que se vinculan con la torre portuaria.

Sea como fuere, la oposición de la oposición municipal a la torre supone una novedad incuestionable en un escenario local en el que el desequilibrio en favor del hotel siempre ha sido aplastante. Una circunstancia habitualmente empleada por sus valedores para subrayar la existencia de una mayoría a favor de la iniciativa.

Ahora el reparto es otro. Si mañana se votase en el Pleno la aprobación definitiva del ajuste urbanístico necesario para la torre, la misma saldría adelante, salvo sorpresa, con los apoyos de los 14 ediles del PP; de la única concejala de Ciudadanos, Noelia Losada, y del concejal no adscrito, Juan Cassá. En total, 16 de 31. Los otros 15 votos (12 del PSOE y 3 de Unidas Podemos) serían en sentido contrario.

