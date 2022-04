Málaga, pendiente de un informe de Carreteras para crear una zona verde de 45.000 metros en Teatinos

La vieja aspiración de Málaga de contar con una gran zona verde de 45.000 metros cuadrados en el distrito de Teatinos, en una parcela baldía situada junto a la popular fuente de los colores, sigue bloqueada a la espera de que la Dirección General de Carreteras se pronuncie sobre la operación.

Así lo ha dado a conocer este lunes el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, en el marco de la comisión municipal del Pleno, a la que el grupo Unidas Podemos ha acudido con una moción reclamando el desarrollo de esta actuación.

Ante las críticas de la oposición, López ha informado de que desde agosto de 2021, la Gerencia de Urbanismo está a la espera de recibir respuesta por parte de Carreteras para poder dar validez definitiva al proyecto de intervención ya existente y abrir el proceso de diálogo con los vecinos y colectivos de la zona.

La ordenación inicialmente prevista tuvo que ser modificada hace varios años después de que se solicitase la reserva de parte del sector para la construcción de unas dependencias destinadas a la Policía Local del distrito. Aceptada la demanda, el documento de ejecución fue completado, estando actualmente pendiente del pronunciamiento del organismo estatal.

Un paso clave para el edil de Ordenación del Territorio. "Para poder ver con el distrito y los vecinos este documento y avanzar en la reserva presupuestaria es necesario el informe de Carreteras, porque hay una servidumbre obligatoria por la MA-20; hasta que no tengamos el informe no sabremos si tenemos que cambiar el proyecto o no", ha aclarado.

López ha aprovechado su intervención para poner sobre la mesa los principales datos de la zona verde prevista. Sobre la pastilla habrá 122 palmeras, 675 árboles, 15.000 metros cuadrados de zonas arbustivas, 10.000 metros cuadrados de praderas, 116 bancos, 70 papeleras, 5 fuentes, 4 bebederos para animales y 12 aparca bicicletas, entre otros detalles.

Sigue los temas que te interesan