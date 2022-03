El PP vuelve a pedir lealtad a Cs en Málaga capital: "No vamos a seguir poniendo la otra mejilla"

La portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha vuelto a pronunciarse sobre posibles discrepancias entre los socios de gobierno más aún tras el cruce de acusaciones de la pasada semana y ha vuelto a insistir en "el hartazgo" del grupo 'popular', exigiendo a su socio de gobierno de Cs "el mismo grado de lealtad". "No vamos a seguir poniendo la otra mejilla", ha apostillado.

Pérez de Siles, tras ser cuestionada por los periodistas, ha reconocido que no han hablado con Cs sobre lo ocurrido y ha recordado que "llevamos varios días evidenciando" a través de las redes sociales de Noelia Losada -portavoz de Cs en el Ayuntamiento- y de "asesores, community manager varios", que, "precisamente, no es que estén templando los ánimos, ni matizando sus declaraciones, sino todo lo contrario, parece que se están regocijando en ese charco, en ese barro".

Pérez de Siles, tras tachar de "desafortunadas" las declaraciones del diputado naranja Guillermo Díaz, ha insistido en que "si nosotros en todo momento nos manifestamos con total respeto, con profundo respeto, con absoluta lealtad, esperamos lógicamente de nuestros socios de cogobierno la misma postura con respeto no solamente a mí, respecto a cualquiera de sus compañeros".

"El alcalde siempre lo trasladó así, desde que suscribimos ese acuerdo de cogobierno ha trabajado con Losada con absoluta lealtad. Es decir, siempre ha tenido una disposición, una diligencia de trabajo, de diálogo, de negociación... exactamente igual que el que mantiene como alcalde del resto de concejales, también de su grupo", ha subrayado la portavoz municipal del PP.

De igual modo se ha referido a unas recientes declaraciones de Losada y ha dejado claro que "el alcalde no trata a Losada de manera distinta a como lo hace con el resto de sus concejales".

"Le tengo que aclarar a Losada que ella es concejala delegada, que las funciones las ostenta el alcalde de Málaga, que es quien delega en todos sus concejales, también en ella, una serie de funciones, hasta que él entiende conveniente que tiene que ser así". A juicio de Pérez de Siles, "lo puede llamar jefe o como ella entienda conveniente, pero desde luego está ejecutando competencias que el regidor le tiene delegada".

"Estrategia de desgaste personal"

Pérez de Siles se ha vuelto a referir a lo que ocurrió en la pasada comisión de pleno, donde "la postura no solo fue contraria en el voto, sino que, además, fue especialmente beligerante, incluso, muy en la línea que ya venía trasladando a través de redes sociales, a través de manifestaciones públicas, muy en la estrategia del desgaste personal del alcalde".

Por ello, ha hablado del "hartazgo" del PP que quiere trasladar a Cs "porque este grupo desde que suscribimos el acuerdo de cogobierno no nos hemos movido ni un solo ápice de lo que fueron los objetivos y acuerdos suscritos en ese acuerdo de cogobierno, incluso, cuando Losada, su grupo, el de Cs, ya no podía mantener ese acuerdo suscrito".

"El alcalde delegaba una serie de competencias, que además fueron ambiciosas para el grupo Cs, fueron importantes, que fue el Área de Cultura, de Deportes y el distrito 11 de Teatinos, un distrito importantísimo, vital, para la gestión en esta ciudad", ha reiterado, insistiendo en que el regidor, incluso, "cuando no podían garantizarnos la aritmética, en el cumplimiento del acuerdo de cogobierno, ha mantenido sus acuerdos suscritos, ha mantenido el mismo nivel de lealtad, de trato personal y político con Losada".

Por ello, ha advertido de que "si Losada da por roto ese acuerdo de cogobierno, será Losada la que tendrá que trasladarnos, efectivamente, si lo da por roto, que va a hacer oposición, pero desde donde se hace oposición, que es desde la oposición, no desde el equipo de gobierno".

"Desde el equipo de gobierno se gobierna, se gestiona, y para gestionar es indispensable la comunicación, el diálogo, no solo con su jefe o no jefe, si es que no lo quiere llamar jefe, con el resto de sus compañeros, somos tan concejales como Losada", ha abundado.

Sobre el diálogo, ha puesto como ejemplo la pasada junta de portavoces del lunes, donde Losada "excusaba su presencia, y es respetable", pero "no ha habido ningún cambio por parte del PP, si es que así lo habido por Cs, sería interesante que nos lo trasladase". "Esto es fruto del hartazgo, de una trayectoria, y si venimos evidenciando un enfriamiento, también en los canales de comunicación", ha sostenido.

"Es cierto que Losada nunca ha tenido a bien la negociación directa, en este caso, conmigo como portavoz para consensuar los posicionamientos de voto de ninguna de las comisiones, plenos... siempre convoca en esa mesa de diálogo a uno de sus asesores", ha dicho y ha incidido en que "yo, por mucha funciones delegadas, y créanme que las tengo, de las que me siento especialmente orgullosa, siempre busco hueco para negociar porque entiendo que es de capital importancia ese seguimiento de acuerdo de cogobierno y de las cuestiones que se van a debatir".

"En los últimos meses ni siquiera tenemos la oportunidad de debatir, hablar, dialogar al respecto de iniciativas, Cs saca de ese diálogo determinadas cuestiones que ni siquiera se sientan a debatir con el PP y, simplemente, dialogan, negocian, aquellas sobre las que no tienen claro su posicionamiento de voto. No me parece lo más oportuno dentro de un cogobierno", ha insistido.

Ha aludido, por otro lado, a la postura de Cs "tan radical" en relación con los asesores del equipo de gobierno, insistiendo en que "es importante que exista coherencia entre lo que se pregona y después se vende".

"Estamos muy por debajo de la ratio que nos permite el hecho de ser una gran ciudad", pidiendo a Losada que "haga el ejercicio de coherencia consigo misma". "Losada tiene una ratio muy por encima en cuanto a asesores, directores, gerentes que la que gozamos el resto de concejales", ha aseverado Pérez de Siles.

"Coherencia, para empezar, entre lo que se dice y hace, y sobre todo lealtad con el acuerdo de cogobierno, con el alcalde, que no se ha movido del trato leal y absolutamente igualitario con respeto a sus concejales", ha defendido.

Por último, se ha referido a la gestión de Cs, que en algunos momentos "ha habido discrepancias" y, "sin embargo, el PP nunca lo ha hecho público, esperamos de los socios de gobierno el mismo trato que tenemos nosotros". "No vamos a seguir poniendo la otra mejilla, vamos a exigir el mismo grado de lealtad", ha concluido.

