Francisco de la Torre, "el Rafa Nadal de los alcaldes españoles"

La puesta en marcha en Málaga del centro europeo de i+D de Vodafone, con una inversión la proyectada de 225 millones de euros y la creación de 600 puestos de trabajo, no sólo ha puesto en valor el potencial de la capital de la Costa del Sol, sino que también ha elevado la figura de su alcalde, Francisco de la Torre.

"Es el Rafal Nada de los alcaldes españoles". Esas son las palabras elegidas de manera simbólica por Colman Deegan, máximo responsable de la multinacional tecnológica en España, para valorar el papel del veterano regidor en la decisión final de la empresa de asentar en Málaga su nuevo hub en materia de innovación para todo el continente. Un reconocimiento especialmente ilustrativo después de que el tenista manacorí se haya convertido en el primer tenista masculino en alcanzar la cifra de los 21 grand slam.

Deegan, que ha recordado que la ciudad malagueña fue elegida tras un arduo proceso de criba y análisis en el que competía con otras ciudades europeas, ha incidido en que esta infraestructura va a favorecer el desarrollo del sector tecnológico de la urbe, "convirtiéndose en punta de lanza de la economía andaluza y española".

El acto de presentación del centro ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, quien ha defendido la decisión de Vodafone de elegir Málaga. "Hace días que quería que llegase el momento de inaugurar un proyecto extraordinario, en el que hemos creído desde el primer momento", ha insistido, destacando que la capital de la Costa del Sol "es el destino óptimo".

"Son tantos los activos que tiene, el ecosistema que se está desarrollando que tiene que ser una de las palancas fundamentales para el crecimiento económico de Málaga, Andalucía, España y Europa", ha remarcado la también ministra de Asuntos Económicos.

"Málaga se está ganando el derecho de ser la capital tecnológica no ya sólo de Andalucía, de España y por qué no europea y mundial" Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía

En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado que la puesta en marcha de este centro europeo de Vodafone es fruto, entre otras razones, del trabajo conjunto de todas las administraciones implicadas.

Y ha destacado el papel de Málaga en los últimos años. "Málaga se está ganando el derecho de ser la capital tecnológica no ya sólo de Andalucía, de España y por qué no europea y mundial", ha asegurado durante su intervención, en la que ha ofrecido toda su colaboración a la multinacional para ir adelante con el proyecto.

Moreno no ha obviado la referencia a De la Torre, a quien públicamente ya ha pedido que vuelva a ser candidato del PP a la reelección en 2023. "He escuchado muchos halagos al alcalde por su gestión de una de las ciudades con más presente y futuro, pero uno tan grande como el de que es el Rafal Nadal de los alcaldes, no; y es merecido", ha asegurado.

El regidor, por su parte, ha destacado la "ambición" del proyecto que ahora da sus primeros pasos y que, conforme a las previsiones de Vodafone, verá su momento de desarrollo pleno en 2024.

De la Torre ha reconocido que el objetivo de este centro europeo debe ser "dar respuesta a muchos de los retos que tiene el mundo". También ha valorado la decisión de establecer puntos de conexión con las universidades y los centros de formación profesional.

Sigue los temas que te interesan