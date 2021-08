Francisco de la Torre: "Mi mujer desea y sueña con que no me vuelva a presentar"

A poco menos de dos años de que tengan lugar las elecciones municipales de 2023, Francisco de la Torre, sigue sin deshojar la margarita. Y no parece que tenga prisa por hacerlo. Asegura que su atención se centra en el día y a día y en afrontar los proyectos de Málaga.

Año y medio luchando contra la Covid y estamos donde estamos. ¿Esperaba que esta travesía iba a ser tan larga?

No, no, no, desde luego que no. Desde luego creía que podía empezar a recuperarse el tema después del verano pasado, a finales del año. Cuando llega la vacuna todos pensamos que iba a ser más fácil, con menos incidencia, que iba a ser más fácil evitar contagios en esa parte de la población no vacunada.

¿Está decepcionado? ¿Tiene la sensación de que no hemos aprendido la lección?

La palabra decepción me parece excesiva. Siempre uno espera más de todos. Es un tema sobre el que al final habrá informes, estadísticas, que nos permitirán comparar cómo hemos reaccionado cada país dentro de esta crisis mundial. Uno aspira a que tengamos los mejores indicadores posibles. Sería bueno que de esas comparaciones nos sintamos orgullosos. Pero no tengo datos. Me da la impresión de que en general los asiáticos y orientales, incluyendo a Nueva Zelanda y Australia, son más capaces de actuar en términos de disciplina colectiva.

De la Torre, durante la entrevista. Álvaro Cabrera

Con una tasa de incidencia cercana a los 1.000 contagios la amenaza del toque de queda se cierne sobre la ciudad. ¿Le parece una herramienta adecuada?

Si no hay más remedio, si los expertos sanitarios lo ven necesario, lo vamos a apoyar, aunque el ideal es que tratemos de actuar todos para que se controle la situación. Lo lógico es que los datos diarios vayan descendiendo porque cada vez hay más gente vacunada.

Desde hace semanas se ve cómo el Centro va teniendo cada vez más visitantes. ¿Le preocupa que la masiva llegada de turistas retrase la recuperación?

Alguna de las explicaciones de los indicadores está en que tenemos una población superior a la censada. A lo mejor tenemos que transmitir mejor los mensajes. Y eso es una reflexión a nivel nacional. Debe haber una colaboración máxima de ellos hacia el país que los acoge. Ellos son los primeros interesados en que haya una protección porque unas vacaciones sin contagio son mejores que con contagio.

No soy capaz de sacar tiempo para pensar en ese tema (la reelección). Sé que llegará el momento y será cuando decida sobre mi disponibilidad

¿Hace falta aumentar el esfuerzo de la Policía Local?

Hasta ahora creo que se está haciendo lo adecuado, ha sido ejemplar, con decenas de miles de sanciones en este tiempo. Y se sigue haciendo. Los últimos datos que tengo son de más de 600 por tema de mascarillas. Se está muy encima.

Las localidades costeras han pedido que se tenga en cuenta la población flotante para el cómputo de la tasa Covid.

Yo no lo reclamo. A mí no me importa que la incidencia esté corregida al alza porque eso ayuda a motivarse más a la gente. Cuando lo he visto en Cataluña, por ejemplo, lo he entendido como población turística. Lo que ayuda es que nuestra población y la visitante se motiven para conseguir frenar y bajar la incidencia.

Debe estar un poco frustrado. Lo digo porque sale todos los domingos para pedir responsabilidad a los vecinos, pero los datos empeoran. No parece que le hagan mucho caso.

Nunca lo sabemos, porque qué hubiese pasado si no estuviesen los mensajes. Siempre hay comportamientos mejorables, aunque creo que son minoritarios. Es verdad que se ve a gente sin mascarilla, viviendo como si no pasara nada, pero la gente que es más joven también llega a los hospitales y a la UCI.

De la Torre posa en el Ayuntamiento de Málaga. Álvaro Cabrera

¿Hay que tirarle de las orejas al señor Cassá?

No, no, todos tenemos que hacer una cierta reflexión sobre cómo actuar en este marco que se creó el año pasado cuando decidió dejar Ciudadanos para garantizar esa continuidad. Él ha demostrado lealtad al pacto del PP y Cs. Es bueno que se mantenga esta estabilidad, con independencia de que yo trate de que los grupos de la oposición también participen en las decisiones importantes de la ciudad.

Al ver los casos recientes de Jaén y de Granada, ¿ha llegado a temer por algún bandazo de Cassá o de otro concejal?

Si recordamos el comportamiento de Cassá en mayo del año pasado, cuando abandona Cs… En ese momento hubo muchos interrogantes en la prensa. Luego hemos sabido que el silencio largo que hubo por parte la oposición fue porque estuvo muy activa para intentar un acuerdo para hacer un cambio político. Él no entró en ese juego, estuvo en la lealtad al pacto de coalición. Por tanto, no hay ninguna razón para que ahora lo haya.

Abordemos ahora un tema que le apasiona: la posibilidad de que repita como candidato a la Alcaldía en 2023. Como intuyo que no va a responder de manera directa. Al menos dígame si su mujer sabe ya si tiene intención de volver a presentarse.

No, no lo sabe. Ella desea y sueña con que no me presente. Esa es la realidad. Y yo no tengo ese tema hablado con ella. En cuanto a disponibilidad. Porque la decisión de presentarme no es mía sino del Partido Popular, en cuyas filas estoy y tuve el honor de encabezar la candidatura de 2019. Como he dicho en otras ocasiones hay muchísimas cosas que nos preocupan, como la cohesión social, transformación económica, etc. en eso estoy y a eso dedico mi energía y mi tiempo. No soy capaz de sacar tiempo para pensar en ese tema. Sé que llegará el momento y será cuando decida sobre mi disponibilidad.

Uno tiene la sensación de que el PP no prevé otro escenario que no pase porque usted vuelva a ser cabeza de cartel. ¿Coincide?

No tengo noticia de ello, si es así no he participado de esa información.

Usted es de las personas a las que no le gusta dejar nada a medias. Enlazando con lo de su continuidad, puede pensarse que pone en marcha los proyectos de mayor envergadura en sus veinte años de alcalde con la idea de acabarlos.

Puede ser un factor pero no tiene por qué. Cuando uno gobierna que se ponen en marcha acciones por sentido de responsabilidad y ambición, pero sabiendo que son proyectos que tienen un desarrollo a varios años. No tiene por qué ser uno el que los culmine.

Le recordé al presidente de la Junta el tema de la Expo cuando tuvo la visita al presidente del Gobierno; se lo planteó y hubo una buena acogida

Hablemos de proyectos concretos. ¿Si digo que el plan litoral suena a quimera usted qué dice?

No, en absoluto. Lo que sí exige es información. Hay que avanzar en estudios, tener los datos más afinados, en colaboración institucional. No es un proyecto solo de Málaga, tiene vocación regional y nacional; como el que hizo Bilbao. Las transformaciones urbanas que ha habido en ciudades como Valencia, Sevilla, Barcelona o Zaragoza se han hecho para aportar a la región y al país. En este tema concreto Málaga está al servicio de un área metropolitana con 1,5 millones de personas. Hacemos un espacio muy potente de ciudad-región.

¿Puede usted decirme si hoy tiene algún fondo de inversión interesado en apostar por esta iniciativa?

Nosotros, en una reunión en 2018 con empresas y fondos de inversión, llevamos varios proyectos. Éste, no tan maduro, la vía perimetral y el tren litoral. Vendimos la ciudad y la provincia para captar el interés. Pero es ahora cuando estaremos en la receptividad de gente que se pueda interesar. Creemos que pueden tener cierto interés por su capacidad de autofinanciación. Además, los fondos europeos se dice que ser podrán aprobar si hay colaboración público-privada. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea y haciendo un programa de información y participación muy potente.

Uno de sus anhelos más personales es la Expo de 2027. ¿Sabe algo del Gobierno?

Hemos estado trabajando con el Gobierno y seguimos. En la etapa de la pandemia no quise presionar a un Gobierno que tenía que estar pendiente a la pandemia. Una vez pasado hemos recuperado esta cuestión y el Gobierno tiene que decir. Estamos en fechas muy maduras porque eso hay que presentarlo seis años antes de que tenga lugar. Hay que presentar la candidatura en 2021. Es verdad que puede haber otros países, parece que en Estados Unidos Minneapolis estaba acariciando esta idea. Si lo hace cualquier otro gobierno puede presentar en seis meses una candidatura alternativa. Es el momento.

¿Tiene que presentarse seis años antes? ¿Cuándo tenía previsto que tuviese lugar la Expo?

En el verano de 2027, con lo que hay que presentar la candidatura en el verano de 2021. Nosotros estamos trabajando en preparar documentación que facilite al Gobierno esa reacción.

¿El Gobierno ha dicho en algún momento: Alcalde, estamos con usted?

La consejera de Hacienda dijo que sí, que había que ver las posibilidades no solo de la ciudad sino del país. Y luego, le recordé al presidente de la Junta este tema, cuando iba a la reunión con el presidente del Gobierno. Se lo planteó y hubo una buena acogida. Él ya sabe del tema porque ha mandado cartas. Seguiremos en ello.

El alcalde de Málaga, junto a las banderas de Málaga, España, Andalucía y la UE. Álvaro Cabrera

Pero no hay un calendario para que vaya al Consejo de Ministros.

Todavía no. Cuando hablo con algún diputado del entorno del partido del Gobierno me pregunta "¿quién paga eso?". Lo que estoy convencido es que ésta, que no es para conmemorar ningún aniversario de ningún tema, es una temática muy actual, muy oportuna para la imagen de España, no hablo de Málaga. Que vengan todos los países a contar su modelo y la respuesta es brillante, es una oportunidad enriquecedora. No es un tema minoritario, sea alimentación, energía o agua, o simplemente el descubrimiento de América, con todo el respeto a otras expos.

Han pasado 150 años desde que se hizo el Cervantes, que era el auditorio del siglo XIX. No pierdo la esperanza con el Auditorio

Otro de los asuntos en los que es crucial la decisión del Ejecutivo central es la torre del puerto. ¿Tal y como está ahora mismo la tramitación ve posible que el proyecto se caiga?

Creo que no. El Gobierno tiene que tomar unas decisiones… Hay un cierto conflicto que resolver en el tema jurídico sobre qué es antes, si la publicación nuestra o la decisión del Gobierno. Respecto al informe de Cultura, cuando vean dónde está situada, que no es en el centro de la ciudad sino que es fuera, espero que los informes no sean negativos. Y sobre el tema legal, en otros casos se ha hecho, como Barcelona. Lo defendemos porque es positivo para la ciudad. No tenemos hoteles de ese tamaño, con gran capacidad de congresos. Enlaza con el turismo de calidad que buscamos.

¿Teme que en Gobierno esté buscando razones para rechazar la propuesta?

A mí me llamó el secretario general diciendo que tenían una petición para que se hiciese este informe. Hay que respetar la opinión de la gente. Por la llamada que tuve y el enfoque tuve me parecía justificado que se hiciera. No he sabido más.

Con el Puerto parece que sigue sin desbloquearse el acuerdo para la permuta del suelo del Auditorio. ¿Pierde fuelle su apuesta por el equipamiento cultural?

Trato de que no esté parado. Debemos avanzar y ver cómo podemos tranquilizar al Puerto encontrando alternativas a las necesidades logísticas que tiene. Mantengo firme la idea del Auditorio. Han pasado 150 años desde que se hizo el Cervantes, que era el auditorio del siglo XIX. No pierdo la esperanza.

Lo de antes con el Metro fue surrealista. Lo del 11/11/11, cuando sabían meses antes que era imposible y lo sostenían; eso no ocurre en un país avanzado que se respete

Se acaba de cumplir un año de funcionamiento de Limasam, la empresa pública de limpieza. ¿Diría que ahora Málaga está más limpia?

Todavía quedan cosas por mejorar. Queda por aplicar con más claridad los conceptos de productividad, que están como condición del telón de fondo. Eso tiene que ir adelante. Noto un espíritu de colaboración en general de los trabajadores. Aún mejorable en algún caso, puede ser. Y está ese componente que nos queda por hacer, que es la colaboración ciudadana, que siempre lo he vinculado al buen trabajo que se haga desde Limasam.

Sobre la fusión de Unicaja y Liberbank...

Siempre me he alegrado de todo lo que sea fortalecer nuestra entidad bancaria. Ha sabido fortalecerse, ir creciendo y esta fusión se ha llevado muy bien.

No me resisto a preguntarle por el Metro y el tema de la financiación.

No hay novedades. Espero que todo se resuelva satisfactoriamente bien. De lo que me alegro es que avanza, que no es poco, y que alguna vez terminará. El año que viene debe estar terminado. Cada vez que hay visita del presidente de la Junta se ven avances. Ahora hay una información que antes no existía. Lo de antes fue surrealista. Lo del 11/11/11, cuando sabían meses antes que era imposible y lo sostenían, eso no ocurre en un país avanzado que se respete.

