El derribo de uno de los mejores chiringuitos de España abre un choque político en Torre del Mar: "No apoyan al empresario"

Las claves

Las claves Generado con IA El chiringuito Berebere, referente en Torre del Mar y reconocido entre los mejores de España, ha anunciado su derribo tras 18 años de actividad. El establecimiento señala falta de apoyo del gobierno local y lamenta no haber podido concretar una reubicación pese a la disposición favorable de Costas. La Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar rechaza las acusaciones y asegura que las decisiones corresponden a otras administraciones y deben cumplir la Ley de Costas. El gobierno local defiende que el apoyo empresarial no puede suponer excepciones a la ley y que las normas deben aplicarse por igual a todos los negocios.

El chiringuito Berebere, uno de los establecimientos de referencia de la playa de Poniente de Torre del Mar, ha anunciado su derribo a través de un comunicado difundido en redes sociales. "Después de 18 años de amor, risas y buena comida, ha llegado el momento de decir adiós", se despide el negocio, que firma el mensaje por "José María y toda la familia berebere" y sitúa la demolición a partir de este martes.

Berebere Oasis de Mar, situado en el Paseo Marítimo de Poniente, figuró en la lista Best Chiringuito 2024 de la revista Tapas entre los establecimientos de playa destacados de España. Regentado por el empresario José María Alba, el local resurgió tras un incendio en 2018 que precipitó un giro gastronómico.

En su escrito, el establecimiento sostiene que durante meses ha tratado de buscar una solución y que habría conseguido que la Demarcación de Costas de Málaga se mostrara favorable a una reubicación del local. Según esa misma versión, la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar no respaldaría esa salida, motivo por el que el negocioda por hecho su derribo.

El comunicado de Berebere carga directamente contra el gobierno local. "No llegamos a entender por qué este gobierno no apoya a sus empresarios", lamenta el texto, que reivindica el papel de quienes arriesgan, crean negocio y empleo y "dan color" al municipio, y cuestiona el lema "Torre del mar todo el año". "Así no se lucha por lo tuyo", reprocha el establecimiento.

La Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar ha respondido con un comunicado institucional en el que rechaza esas acusaciones. La institución considera "inexacto" atribuirle la responsabilidad sobre "decisiones que corresponden a otras administraciones o a resoluciones judiciales" y recuerda que las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público marítimo-terrestre se rigen por la Ley de Costas de 1988 y corresponden a las administraciones competentes en la materia.

El escrito municipal recoge la afirmación de Berebere sobre la disposición favorable de Costas a una reubicación. La Tenencia precisa que, si esa reubicación resulta viable dentro del dominio público marítimo-terrestre, corresponderá a la administración competente desarrollar los procedimientos legalmente establecidos.

La institución añade que una reubicación sobre suelo municipal exigiría someterse a los trámites administrativos previstos, "con pleno respeto a los principios de legalidad, igualdad, libre concurrencia, transparencia y seguridad jurídica".

La Tenencia califica de "especialmente injusto" que se acuse al Ayuntamiento de falta de apoyo al tejido empresarial. El comunicado sostiene que durante casi dos décadas se mantuvo "una situación excepcional" vinculada a la actividad del establecimiento, "incluyendo circunstancias sobrevenidas que permitieron la continuidad de la actividad".

"El apoyo a los empresarios no puede confundirse con la posibilidad de excepcionar la ley", zanja el texto, que reclama que las normas sean "iguales para todos". La institución cierra reservándose "el ejercicio de cuantas acciones resulten oportunas para la defensa de la honorabilidad institucional".