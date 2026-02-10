Se busca a Olivia, una niña desaparecida en Torre del Mar: tiene problemas de salud mental y necesita medicación

Las claves nuevo Generado con IA Olivia, una niña británica de 15 años residente en Comares, desapareció en Torre del Mar tras bajarse del coche para comprar agua. La menor sufre problemas de salud mental y necesita medicación diaria, lo que incrementa la preocupación de su familia y autoridades. En el momento de la desaparición vestía chaqueta beige, chándal negro y zapatos blancos; se solicita la colaboración ciudadana para localizarla. La Policía Nacional ha iniciado una investigación mientras la familia y vecinos continúan buscándola activamente.

Lenna iba con su hija Olivia, de 15 años, en su coche, por Torre del Mar cuando esta manifestó que tenía náuseas y que necesitaba parar a comprar una botella de agua. Su madre frenó, le permitió bajar a por el agua. Pero lo que no esperaba es que la niña no iba a volver. Desde las 19.45 horas de este lunes no saben nada de ella y su familia, junto a las autoridades, no paran de buscarla por todas partes.

Olivia y su familia son británicos, pero residen en la localidad malagueña de Comares. Según el cartel difundido por la familia y las fuerzas de seguridad, Olivia mide aproximadamente 1,75 metros de altura, es de complexión delgada, tiene el pelo rubio y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía chaqueta beige, chándal negro y zapatos blancos. Ruegan colaboración ciudadana para saber algo de ella.

Sobre todo, porque la menor sufre problemas de salud mental y necesita una medicación que es primordial en su día a día. Es la segunda de cuatro hermanos y es estudiante del IES Almenara de Vélez-Málaga. En una ocasión ya desapareció, pero la menor volvió por su propio pie. Sin embargo, el hecho de que haya pasado una noche completa fuera de casa les tiene francamente preocupados.

Cualquier información es bien recibida. La Policía Nacional mantiene una investigación en estos momentos para localizarla, pero la colaboración ciudadana es clave en estos casos en los que hay menores.