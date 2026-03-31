Operación Midas: la Policía desmantela un clan que monopolizaba el tráfico de drogas en un barrio de Estepona

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha desmantelado un clan familiar que controlaba la venta de drogas en el barrio de Los Pescadores, en Estepona. Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 32 y 67 años, han sido detenidas y enviadas a prisión provisional por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. En los registros de dos domicilios se incautaron 36 gramos de cocaína base, 5.325 euros en efectivo y tres básculas de precisión. La operación Midas responde a la alarma social generada en el barrio por el trasiego de drogodependientes y el aumento de delitos contra el patrimonio asociados al menudeo de droga.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes de un clan familiar que supuestamente controlaba la venta de drogas en el barrio de Los Pescadores, en Estepona.

La investigación ha culminado con el arresto de dos hombres y otras tantas mujeres, de entre 32 y 67 años, que ya han ingresado en prisión provisional en relación con la trama.

En los registros efectuados en dos domicilios de los sospechosos, utilizados como puntos de comercialización de sustancias estupefacientes, los agentes han intervenido 36 gramos de cocaína base, el grueso ya preparado en dosis para la venta al menudeo, 5.325 euros en efectivo, y tres básculas de precisión.

La denominada operación Midas, llevada a cabo por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Estepona, se inició al tenerse informaciones sobre la venta de droga en la barriada de Los Pescadores, que apuntaban cómo miembros de una familia estarían llevando a cabo la actividad ilícita en sus domicilios.

Problema de inseguridad

La situación había generado alarma social en el vecindario, según apuntan los investigadores, no solo por el trasiego de personas drogodependientes, que consumían las dosis en la vía pública, sino, además, por el aumento de los delitos contra el patrimonio asociados al menudeo de droga.

Para desarticular el clan, que había monopolizado la venta de sustancias en la zona, la Comisaría de Estepona coordinó un importante operativo con un nutrido número de efectivos de las brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica, y con la colaboración de Guías Caninos y Medios Aéreos, de la Comisaría Provincial.

El dispositivo concluyó con la práctica de la diligencia de entrada y registro en dos domicilios, y la detención de cuatro personas por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La actuación finalizó con la puesta a disposición judicial de los arrestados, que decretó el ingreso en prisión provisional de todos ellos.