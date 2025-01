Muere un empresario sevillano en un hotel de Estepona (Málaga) tras ser reducido por la Policía Nacional

La familia de Juan Antonio Hans Checa, un empresario constructor natural de Lora del Río, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de Estepona que se investigue su "extraña" muerte en un hotel de la localidad malagueña justo después de una actuación policial.

Al parecer, según manifiestan en un comunicado trasladado a los medios por su abogado, el letrado Luis Romero, Hans murió el pasado jueves, 23 de enero, en el Hotel Ona Valle Romano de Estepona tras ser reducido y esposado por hasta ocho agentes de la Policía Nacional. Tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 4 años.

Así, transmiten literalmente que "los agentes lo redujeron sin que conste que hubiese cometido ninguna infracción penal". En el documento, su representación informa que el hombre se encontraba en el hotel porque tenía varias obras que atender en este pueblo malagueño.

Sobre las 21.40 horas, la Policía Nacional fue alertada por el personal del hotel debido a queun hombre "estaba alterado y nervioso". En el comunicado, el abogado reconoce que el empresario a veces sufría alguna alucinación por posible brote psicótico y que ese mismo día, sobre las 18.00 horas, también había intervenido la Policía en el bar Peña por ocurrir algo parecido, pero que lo acompañaron al hotel "sin ningún problema".



La familia señala que "en menos de una hora", después de que interviniese la Policía Nacional, el hombre ya estaba muerto "en unas extrañas e inexplicables circunstancias que deben ser aclaradas". Así, añade que durante la intervención policial tenía el teléfono abierto, ya que se encontraba hablando con su hermano Javier. Este le escuchó decir lo siguiente: "No me matéis que tengo dos niños muy chiquititos", siempre según la versión de la familia.



En el comunicado se precisa que su esposa, que es enfermera, avisó desde el primer momento al 112 para explicar las circunstancias de su marido. Pero mantienen que "la Policía Nacional decidió actuar por su cuenta empleando la fuerza, entendemos que desproporcionada, sin avisar antes a personal facultativo especializado como psicólogos o un médico psiquiatra".



Debido a ello, han pedido que se aclare todo lo sucedido y han denunciado también que han ido "hasta en cuatro ocasiones al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga" para identificar el cuerpo y se les ha impedido: "Se les impedió el derecho a reconocer el cadáver de un difunto, incluso el domingo lo solicitaron por escrito y les fue denegado".

Así, el propio abogado acudió el sábado 25 al juzgado competente para la investigación de los hechos y al informar al juez de la negativa recibida, asegura que su señoría le indicó que no se necesitaba ningún permiso y que los familiares tenían derecho a la identificación, pese a que el IML les informara de que no podían porque los forenses ya habían reconocido el cuerpo.



El abogado de la familia pide que se aclaren las "extrañas" e "inexplicables" circunstancias en las que ha fallecido el empresario y afirma que todavía no se han determinado las causas de la muerte, así como los posibles responsables, si es que los hay.



También han solicitado al juez que se requiera al Instituto de Medicina Legal de Málaga para que aporte a la mayor brevedad el informe preliminar de autopsia por si solicitan una segunda autopsia, en función del contenido, así como posibles grabaciones de lo ocurrido en el bar y en el hotel y tomar declaración a todos los agentes que participaron en la intervención.

La familia del fallecido ha organizado este jueves, 30 de enero una concentración a las 10.30 horas en la plaza de la chimenea de Lora del Río para volver a denunciar los hechos. "Por la injusticia que estamos viviendo, vamos a hacer ruido ante todos los medios, solo pedimos justicia y poder honrarlo", indican.