Condenado a 20 años de prisión por asesinar a su pareja a puñaladas en Estepona

Geoffrey Miles y Antonia Gloria convivían en su domicilio de Estepona (Málaga) con su hijo Alonso, de 15 años. Una relación aparentemente normal que se fue deteriorando, y la mujer solicitó el divorcio. Sería lo último que pediría. Su marido iba a apuñalarla hasta terminar con su vida.

Era una hora cercana a la medianoche del día 9 de marzo de 2019 cuando Miles decidió que la vida de Antonia Gloria iba a tener punto final. La golpeó en la cara en repetidas ocasiones "tapándole la boca para asfixiarla e intentó estrangularla", de acuerdo con informe forense y que así reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, la víctima todavía respiraba. Entonces agarró un cuchillo y la apuñaló numerosas veces en la zona de la cavidad abdominal, perforándole los pulmones, el pericardio y "la cara anterior de la aorta". Ahora sí. Antonia Gloria yacía desangrada en su propia casa asesinada por su marido, al que poco tiempo antes había solicitado el divorcio.

Además, de acuerdo con el fallo de la Audiencia Provincial de Málaga, el acusado atacó de forma "sorpresiva" a la víctima y aprovechó su estado de "aturdimiento" por la previa ingesta de alcohol y sustancias tóxicas, "lo que disminuyó su capacidad mental de previsión del ataque y reacción ante el mismo". Miles lo tenía fríamente calculado.

De hecho, se ha comprobado que en el momento de cometer el atroz asesinato, no presentaba ningún tipo de trastorno: "Sus facultades no estaban afectadas", exponen desde la Audiencia Provincial. El autor del crimen no aceptó que Antonia Gloria se separase de él, lo que, según fuentes judiciales, se entiende como "posible móvil del asesinato".

Por ello, el veredicto que ha anunciado el Tribunal del Jurado a la condena de Geoffrey Miles responde a 20 años y un día de prisión "como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato". Además, durante el tiempo de condena se le otorga una "inhabilitación absoluta" mientras se encuentre en prisión.

Asimismo, en el momento en el que se produjeron los hechos, la víctima tenía dos hijos: Alonso y Marcos. El primero estaba presente en la noche del 9 de marzo de 2019 cuando Miles le arrebató la vida a su madre y pasó a vivir con su tía, Isabel María. De hecho, el acusado deberá indemnizar con 100.000 euros, "más los intereses legales", a cada uno de los hijos de Antonia Gloria; y con 50.000 euros a su hermana Isabel María.

En este sentido, Cristóbal, Marcial, Alonso y Nicolás también son hermanos de la fallecida. Y la sentencia es firme en este aspecto: Miles deberá pagar -a cada uno de ellos- la cantidad de 20.000 euros por los daños -ya irreparables- que ha causado en esta familia.

Geoffrey Miles, nacido en Reino Unido el día 26 de febrero de 1964, se encontraba en prisión provisional por esta causa desde el día 12 de maro de 2019. Ahora está condenado a 20 años más de cárcel por cometer unos hechos "constitutivos de un delito de asesinato" con alevosía, según el artículo 139.1.1a del Código Penal.

