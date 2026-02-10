La sede mundial de los parques tecnológicos (IASP) cumple 30 años en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La sede mundial de la IASP en Málaga celebra 30 años impulsando la ciudad como referente internacional en innovación y emprendimiento tecnológico. La IASP ha pasado de coordinar unos 100 parques científicos a 350 en 81 países, agrupando más de 115.000 empresas desde su llegada a Málaga en 1996. Málaga fue elegida como sede frente a ciudades como París, Ámsterdam y Barcelona, gracias al dinamismo del Parque Tecnológico de Andalucía y el apoyo institucional. La reciente reunión del Consejo de Dirección Internacional de la IASP en Málaga reunió a directivos de 12 países, reafirmando la colaboración con instituciones locales y el papel estratégico de la ciudad.

La Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP), instalada en Málaga TechPark desde 1996, celebra tres décadas de presencia en la capital malagueña, donde ha contribuido a proyectar la ciudad como nodo internacional de innovación y emprendimiento tecnológico.

​En estos 30 años, la IASP ha pasado de alrededor de 100 miembros a coordinar 350 parques científicos y tecnológicos distribuidos en 81 países, que agrupan a más de 115.000 empresas, frente a las 55.000 de sus inicios.

Desde Málaga, bajo la dirección de la CEO Ebba Lund, se impulsan congresos, seminarios, programas formativos y proyectos de análisis y consultoría que han ampliado la base asociativa y el alcance de sus iniciativas, reforzando a la ciudad como tecnópolis y destino para profesionales, inversores e instituciones globales.​

El origen de la sede malagueña se remonta al Congreso Mundial de la IASP celebrado en Pekín en 1995, cuando la organización, fundada en 1984, buscaba ubicación para su centro neurálgico.

Málaga compitió entonces con ciudades como París, Ámsterdam, Sídney, Barcelona y Madeira, y resultó elegida por el dinamismo del entonces Parque Tecnológico de Andalucía y el respaldo institucional del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que facilitaron la instalación definitiva de la sede en 1996.​

La reunión del Consejo de Dirección Internacional de la IASP celebrada estos días en Málaga ha congregado a directivos de algunos de los principales espacios de innovación del mundo, con representantes de 12 países, entre ellos Alemania, Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, China, España, India, Italia, Luxemburgo y Marruecos.

La delegación, encabezada por el presidente de la IASP, Salvatore Majorana, y los miembros del Comité de Dirección, subrayó la condición de Málaga como ciudad de innovación y reafirmó su voluntad de seguir colaborando estrechamente con las instituciones locales.​

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha reunido este martes con la directiva de la IASP y ha destacado la importancia estratégica de la asociación para la economía de la ciudad.​

​La estructura de la organización se articula en seis divisiones regionales que abarcan África, América Latina, Asia-Pacífico, Europa, Norteamérica y Asia Occidental-Norte de África, coordinadas desde la sede central en Málaga y una oficina sucursal en Pekín.