Los directivos del Málaga TechPark premian a Opplus y dan la bienvenida a Utamed y la Universidad Europea

Las claves nuevo Generado con IA El club Málaga TechPark Execs premió a la empresa Opplus por su compromiso con la innovación, sostenibilidad e impacto local en su modelo de negocio. Durante la reunión trimestral, se dio la bienvenida como nuevos socios a Utamed y la Universidad Europea, con la presencia de sus rectores. Se anunciaron nuevas colaboraciones formativas con diversas universidades y la próxima edición del programa de mentoring en liderazgo femenino por parte de Oracle. La reunión incluyó información sobre la app Málaga TechPark Conecta para compartir vehículos, la presentación del Polo de Innovación en Semiconductores y el reconocimiento al éxito de la carrera contra el cáncer.

En plena pandemia, con todo el mundo confinado y manteniendo reuniones virtuales a través de Zoom y otras plataformas, un grupo de directivos de empresas del parque tecnológico de Málaga decidieron crear un club de directivos para mantener el ánimo alto y, sobre todo, para colaborar. Lo llamaron Málaga TechPark Execs.

Tras unos años, este club ya acoge a medio centenar de directivos de las principales empresas de la tecnópolis, hasta el punto de que representan el 70% del empleo.

Acaban de celebrar su primera reunión trimestral del año y ha sido especialmente fructífera. Estuvo presidida por Antonio Gómez Guillamón, CEO de Aertec, y tuvo lugar en la sede de Accenture en Málaga.

Uno de los momentos álgidos fue la entrega del Premio Málaga TechPark Execs 2025 a la empresa Opplus por, según apuntan, "su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el impacto local, destacando su capacidad para integrar procesos de innovación y criterios de sostenibilidad en su modelo de negocio".

También destacaron "su participación activa en iniciativas de carácter social y solidario". Recogió el premio Ricardo Jurado, nuevo CEO de Opplus.

Los directivos de Málaga Tech Park asistentes a esta reunión.

Por otra parte, dieron la bienvenida a dos nuevos socios, Utamed y la Universidad Europea. Asistieron sus rectores Juan de Dios Jiménez y Daniel Hormigos.

Nuria Iglesias, directiva de Accenture, no solo hizo de anfitriona sino que presentó diversas colaboraciones formativas con Utamed, la Europea, la UAX o la UMA.

Sofía Schneider, directiva de Oracle, destacó por su parte que harán la segunda edición del programa de mentoring en el área de liderazgo femenino.

En la reunión se informó además del funcionamiento de la aplicación Málaga TechPark Conecta para compartir vehículos, se presentó el Polo de Innovación en Semiconductores o se aplaudió el éxito de la carrera contra el cáncer celebrada el pasado 25 de enero.