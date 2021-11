El barcelonés 'Ugly', elegido mejor videojuego 'indie' nacional en el concurso del Polo Digital de Málaga

Málaga se convirtió este viernes en el epicentro de la industria de los videojuegos indies de España con gala final del Concurso Nacional Indie Games Málaga celebrada en el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento, donde se dio a conocer a los ganadores de la tercera edición de este certamen que se ha convertido ya en un referente de la industria.

El videojuego para PC/Consolas Ugly, del estudio barcelonés Team Ugly, fue elegido el mejor videojuego indie 2021 además de ser el vencedor de su categoría, por lo que recibió un premio de 6.000 euros. Ugly es un cuento de hadas trágico con mecánicas inéditas donde te intercambias con tu reflejo para resolver puzles y descubrir todos los secretos de un palacio, donde nada es lo que parece.

Los ganadores de este certamen por categorías, con 4.000 euros de dotación cada uno, fueron Tzuki's Plan B como mejor videojuego móvil, del estudio Cokoon Games Lab de Pamplona; Do not Open en XR/Tech, del estudio Unreality de Valencia como mejor juego de Tecnología XR; y Delirium al mejor juego de Accesibilidad, de Blackgate Studios de Málaga, han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entregó el premio al 'Mejor Videojuego Indie 2021' y los galardones por categorías fueron entregados por la concejala de Innovación y Digitalización Urbana de Málaga, Susana Carillo; el técnico de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Enrique García; el vicepresidente de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), Arturo Monedero; y el CEO de Viva Games Studio y vicepresidente de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), Curro Rueda.

Además de los premios principales, el Polo Nacional de Contenidos Digitales concedió seis accésit de espacios de coworking, valorados en 1.200 euros cada uno y que consisten en un año gratuito de permanencia en las instalaciones del Polo.

Así, los accésit de esta edición recayeron en Narita Boy, de Studio Koba de Barcelona; A Tale of Paper de Open House Games también de Barcelona; The Library of Babel de Tanuki Game Studio de Gerona; Guayota de Team Delusion de Madrid; Bricks Abstract Puzzles de A MrCoin Game de Granada; y Other World de DNC Games de Madrid. Así mismo, AEVI concedió espacios para asistir a las principales ferias del sector en 2022.

En total, Indie Games Málaga 2021 ha entregado más de 20.000 euros en premios en esta tercera edición, que fue seguida por más de 150 personas presencialmente y por varios centenares de asistentes virtuales a través de la retransmisión por los canales Twitch y Youtube.

Los videojuegos finalistas procedentes de Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Gerona, Granada, Almería y Málaga asistieron a esta gala que estuvo conducida por Ángel Quintana y Lara Smirnova.

Por su parte, también tuvieron lugar dos mesas redondas donde se debatió sobre diferentes cuestiones del sector y contaron con un alto nivel de ponentes. En la mesa Game tester y nuevas profesiones participaron la game tester de Blasphemous (The Game Kitchen), Raquel Alcázar; el 3D Character Artist en Mercury Steam, compañía española actualmente desarrollando el juego AAA para Switch Metroid Dread, Héctor Sanz; y el creador de contenido, principalmente de League of Legends, aunque experto en temática videojuegos en general, José Enrique Pérez.

El segundo de los debates se dedicó a Marketing y Publishers y participaron el fundador de Bitoon Games, Zinkia (creación y explotación de Pocoyo) y CEO de Movistar Riders esports, Fernando Piquer; la profesional del marketing y comunicación de estudios indies y marcas gaming, Make Good Art Agency, Lara Isabel; y el CEO de Cooking & Publishing Ian Bermejo.

Para finalizar el evento tuvo lugar la actuación musical de Jesús Daniel Díaz González popularmente conocido como Jesús LC, un freestyler malagueño conocido por el underground español batallero.

Sigue los temas que te interesan