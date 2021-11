Los eSports vuelven a la normalidad en España: 3.000 personas en las finales de Valorant y LoL

El parón ha sido muy largo. Los eSports se han pasado dos años sin eventos presenciales en España, pero estos vuelven este fin de semana más fuertes que nunca. El CCIB de Barcelona será el escenario en el que regresará la competición con público en vivo y acogerá dos finales para dar la bienvenida de nuevo a los aficionados después de casi dos años de pandemia. Las Rising Series de VALORANT y la ESET Iberian Cup de League of Legends sacarán a sus nuevos campeones por la puerta grande.

Habrá lleno. Más de 3.000 aficionados pasarán por las finales de la LVP (Grupo MEDIAPRO) habiéndose agotado casi las 1.600 localidades disponibles para ambos días. La fiesta arrancará este sábado 13 de noviembre con la gran final de la Rising Series, la competición más importante a nivel nacional de VALORANT, en la que se medirán los dos mejores equipos de 2021, Movistar Riders y Acend.

EL ESPAÑOL ha hablado con Raquel Esperanza 'Rachel', team manager del equipo Movistar Riders. Ella es quien más cerca está de los jugadores de su equipo y destalla de ellos que "Están muy motivados por venir presencialmente a Barcelona con público". Normal y es que todos son muy jóvenes e, incluso, es la primera vez que se pueden juntar al completo.

Sobre cómo ha podido afectar a los gamers profesionales la ausencia de público presencial dice lo siguiente: "Afecta un poquito a nivel emocional porque son parte de nosotros. Nos siguen durante muchísimo tiempo, tanto en las buenas como en las malas, y es algo que al vivirlo juntos es como que tiene más importancia, ¿sabes? Tiene más sentimiento. Es algo mágico. Es algo químico que sientes con tu público", confiesa.

"Esto es el futuro", dice Rachel cuándo le preguntamos por el poder de atracción de los eSports. Destaca el papel que juegan también creadores de contenido "como Ibai o AuronPlay" para acerca los videojuegos: "Para las nuevas generaciones que se interesan por ser jugadores profesionales o quieran jugar a videojuegos estará muy normalizado porque tienen mucha información. Y no tendrán el tabú de escuchar 'eres un friki' por estar todo el día en el ordenador. Es algo cada vez más común".

Esto es el futuro. Estamos inculcando valores con los que la gente se identifica y quiere formar parte de ellos Rachel, team manager de Movistar Riders

Con años de experiencia en los eSports, Rachel ha vivido en primera persona los pasos hacia adelante que ha dado el sector en los últimos tiempos y analiza cuál es el papel que toman los propios clubes: "Los clubes tenemos todos unas mismas bases que son el respeto, la honestidad, la competitividad y el 'fairplay'. Entonces, estamos inculcando muchos valores con los que la gente se siente identificada y quiere formar parte de ellos. Esto va a seguir creciendo. Es solo el inicio", señala.

La final de la Iberian Cup

El colofón para festejar la vuelta del público a los eSports en España llegará el dominfo con la gran final de la ESET Iberian Cup de LoL, que mide a los mejores equipos de España, Portugal e Italia, en la que se medirán Vodafone Giants y MAD Lions Madrid, mismos protagonistas de la final de la edición de 2020.

EL ESPAÑOL ha hablado con otro de los protagonistas de la velada, el caster Víctor Fernández 'Wolk'. Lo primero que nos confiesa es que espera "una final absolutamente apasionante entre dos equipos con una rivalidad histórica en la competición". Será una tarde espectacular en la que, además, participará el popular streamer Ibai Llanos para adelantar algunos detalles de su nuevo equipo de eSports junto a Gerard Piqué.

Wolk se muestra igual de emocionado por el reencuentro con la gente: "El público al final es lo que le da sentido a todo esto. Tenemos contacto constante con el público a través de las redes sociales, pero no hay nada como verlos en un evento presencial, sentirles de cerca. Es gente que no duda en acercarse a ti y decirte unas palabras bonitas y pedirte un abrazo. Lo que no saben es que ese abrazo que ellos te piden, en realidad, nos hace más ilusión a nosotros que a ellos. Es un público muy pasional, muy entregado, que viene al evento con ganas de pasárselo bien y de aportar buen ambiente", detalla.

El caster es quien hace en los eSports la función del narrador y los comentaristas del deporte tradicional y desde su posición se ha echado en falta al público: "Cuando pasan los meses, los años en este caso, y sigues comentando en el plató de siempre, al final ya no sabes dónde estás. Pierdes la noción de si estás ante un día de competición normal o un momento importante de la temporada", analiza sobre el parón. Ahora celebra recuperar todas esas sensaciones: "Sentir cómo el público grita cuando estás narrando una jugada o que empiezan a corear tu nombre... es una de las sensaciones más bonitas que se pueden tener en este trabajo", dice Wolk.

El público al final es lo que le da sentido a todo esto. Es muy pasional y muy entregado Wolk, caster de la LVP

También será hora de conocer de cerca a las nuevas audiencias, esas que durante la pandemia se han visto atraídas hacie el sector de los eSports, siendo estos uno de los pocos sectores de la industria del entretenimiento a los que la pandemia no ha podido frenar su crecimiento. Es hora de recibir a todos y hacerlo con la apuesta tecnológica que siempre ha acompañado a los eSports desde su nacimiento.

Wolk lo espera así: "Hemos notado que ha venido mucha gente nueva desde el confinamiento. Ahora tenemos que ser más cuidadosos y adaptar el lenguaje para que ese público más novato pueda comprendernos y aprender con nosotros. También tengo la sensación de que son cada vez más amables y cariñosos con nosotros, al menos este año hemos recibido una cantidad brutal de comentarios positivos. Yo estoy encantado con el público que tenemos actualmente, cada día son más y mejores". Pues a disfrutar.

