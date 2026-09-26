El Rallye de Gibralfaro recorrerá La Axarquía este fin de semana

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Las claves Generado con IA La 35ª edición del Rallye de Gibralfaro recorrerá La Axarquía este fin de semana, con salida y meta en Rincón de la Victoria. Como novedad, se recupera el tramo de Casabermeja, uno de los más apreciados por los pilotos y fuera de la comarca de La Axarquía. El recorrido suma 392 kilómetros, con 116 kilómetros cronometrados en ocho tramos, repartidos en dos etapas entre sábado y domingo. El rallye busca su preinscripción en el Campeonato de España 2027, con comisarios nacionales supervisando la prueba este año.

Una edición más, y van 35, la prueba automovilística Rallye de Gibralfaro tomará las carreteras de la provincia en la prueba correspondiente al calendario del campeonato de Andalucía de rallyes 2026.

Aunque la ubicación y recorrido ha variado durante las diferentes ediciones, su asentamiento durante estos últimos años en la comarca de La Axarquía ha procurado la satisfacción de los pilotos por su recorrido y convencido a los aficionados.

Como novedad de este año, se recupera uno de los tramos míticos del rallye, Casabermeja, el único que no está en La Axarquía, pero que es uno de los más apreciados por los pilotos, que recuerdan su dificultad desde que era habitual este tramo en la lejana época en la que el Rallye de Gibralfaro era puntuable para el campeonato de España.

Rincón de la Victoria sigue como base del rally, en la Plaza de la Constitución, con la salida el sábado 24 de septiembre a partir de las 13:30. Sin embargo, desde las 10:00 habrá actividad allí con la verificación técnica de los vehículos participantes. También allí será el final del rallye, con la ceremonia de entrega de premios el domingo 25 sobre las 13:45 horas.

La prueba está organizada por la Escudería Gibralfaro, con Juan Manuel Gómez Ponce al frente de un equipo experimentado en la gestión de pruebas automovilísticas de rallye.

José Antonio Aznar y su Porsche 911 en la prueba de 2025. EE

La colaboración del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Diputación de Málaga es fundamental para llevar a cabo la prueba, sumando a ello los otros ocho municipios por donde pasa el recorrido, como Casabermeja, Moclinejo, Totalán, Comares, Benamargosa, Cútar, Almáchar y El Borge.

Esta prueba tendrá 392 kilómetros de recorrido de los cuales 116 corresponden a los ocho tramos cronometrados con dos etapas, sábado por la tarde y domingo por la mañana, para un total de cuatro tramos que se recorren dos veces cada uno.

En vista del éxito de las ediciones anteriores, la organización ha solicitado la preinscripción para el calendario del Campeonato de España de 2027, lo que significa que comisarios de la Federación Española de Automovilismo estarán presentes este fin de semana para verificar que todos los parámetros exigibles para una prueba nacional se cumplen, por lo que es posible que próximamente el Rallye de Gibralfaro vuelva a puntuar para el campeonato de España.

Cualquier información adicional sobre horarios, cierre de carreteras, salidas y llegadas de tramo y clasificación en tiempo real se podrán seguir a través de la página www.escuderiagibralfaro.com