La vivienda en Málaga capital se desboca: así se ha disparado el precio en cada barrio en solo cinco años

Perspectiva de la Imagen de las torres de Martiricos, a lo lejos, y de la torre de la Iglesia de San Juan, en el Centro de Málaga. Álvaro Cabrera

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Las claves Generado con IA El precio medio de la vivienda en Málaga capital ha subido un 72% en los últimos cinco años, alcanzando los 3.938 euros por metro cuadrado. En todos los distritos de Málaga el precio de la vivienda ha aumentado al menos un 40%, destacando Martiricos-La Roca con una subida del 173%. Los barrios con mayores incrementos incluyen Bailén-Miraflores (101%), Carretera de Cádiz (91%) y Cruz de Humilladero (89%). Solo en Martiricos-La Roca y Churriana se ha registrado una ligera bajada de precios en el último año, mientras que en el resto de la ciudad los precios siguen al alza.

"Si lo hubiera sabido..." Es la frase que repetía todo el mundo que compró una vivienda en Málaga entre el año 2000 y 2002. No eran baratas, pero duplicaron su precio en apenas cuatro años.

De hecho, era frecuente ver a personas que, en plena burbuja inmobiliaria, pagaban la reserva de varios inmuebles y unos meses después los vendían sacándole una alta rentabilidad. Personas que compraron dos pisos y con la venta de uno se quitaron la hipoteca del otro.

Pasó de todo hasta que la burbuja explotó en 2008 con la famosa "desaceleración" de Zapatero. El sector inmobiliario entró en una crisis profunda, la tasa de paro en Málaga se disparó hasta el 36% y la vivienda volvió a precios ligeramente razonables.

¿A qué viene esta introducción? A que está pasando otra vez lo mismo. En torno a 2018 se empezó a salir de la crisis y en los años siguientes el mercado inmobiliario repuntaba en Málaga.

Muchas personas no adquirieron una vivienda entonces porque estaban convencidas de que sería solo otra burbuja y de que, antes o después, explotaría y el precio bajaría.

No solo no ha pasado sino que se han producido dos fenómenos. El primero es que el precio medio de los pisos en Málaga capital se ha disparado un 72% en los últimos cinco años, sube mes tras mes, está en su máximo histórico y no hay previsión de que descienda.

El segundo es que muchas de esas personas que prefirieron esperar ya no tienen la capacidad económica necesaria para adquirir un piso y se han quedado fuera del mercado.

"Si lo hubiera sabido..." Los datos demuestran la imparable subida del precio de la vivienda en Málaga capital en el último lustro. Y en todos los barrios.

En EL ESPAÑOL de Málaga hemos comparado el precio de los pisos hace cinco años y los de ahora en Málaga capital tomando como referencia la plataforma Idealista, que actualiza los datos mensualmente en función del precio reclamado por los propietarios.

Ver con las luces largas permite tener más claro hasta qué punto se está escapando de las manos el mercado y el problema real que hay para muchos ciudadanos, que ni pueden comprar ni alquilar una casa.

Evolución del precio de la vivienda en Málaga capital Infografía generada por IA

Entre octubre de 2021 y agosto de 2026 no hay un distrito en el que el precio haya subido menos de un 40%. Traducido a euros es mucho dinero.

La zona en la que se ha notado más el cambio ha sido en la de Martiricos-La Roca, donde se ha incrementado el precio del metro cuadrado un 173% en solo cinco años pasando de los 1.062 euros a los 2.900 euros.

No es casualidad. En este distrito se han creado proyectos inmobiliarios de lujo como las torres, se han construido nuevas urbanizaciones y se ha desarrollado un gran parque. Todo a 15 minutos andando de la calle Larios.

El segundo distrito en el que más ha subido el precio ha sido el de Bailén-Miraflores, un 101%, desde los 1.633 euros hasta los 3.286 por metro cuadrado.

En zonas tradicionalmente obreras como Carretera de Cádiz ya se ha pasado de los 4.000 euros por metro cuadrado, un 91% más que en 2021, por el desarrollo de toda la zona de calle Pacífico o de los proyectos de lujo de Camino de la Térmica o Parque Litoral.

Y así todo. Un 84% en Ciudad Jardín, un 89% en Cruz de Humilladero, un 61% en Teatinos, un 75% en la zona Este, un 59% en Puerto de la Torre o un 62% en el Centro.

El distrito en el que menos ha subido el precio ha sido Churriana con un 41%, pasando de 2.016 a 2.852 euros por metro cuadrado.

"Si lo hubiera sabido..." Con todos estos datos sobre la mesa, lo más inquietante para el comprador es que en el último año solo ha bajado el precio en dos barrios: Martiricos La Roca (11%) y Churriana (0,3%).

En el resto todo está más caro que hace un año y seguirá al alza. En Ciudad Jardín el aumento ha sido incluso del 16%.

En el conjunto de la capital se reclaman ahora 3.938 euros por metro cuadrado frente a los 2.283 euros de 2021. Es un 72% más. ¿Conoce usted a alguien en Málaga al que le hayan subido el sueldo un 72% en los últimos cinco años? Seguro que le sobran dedos de la mano.